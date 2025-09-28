Gobierno de Alfonso Sánchez fortalece el turismo con trabajo integral e innovación

En el marco del Día Internacional del Turismo este 27 de septiembre, el gobierno municipal de Tlaxcala, presidido por Alfonso Sánchez García, conmemora la fecha con acciones concretas para fortalecer este sector estratégico, que cada mes atrae a más de 10 mil visitantes a la capital.

- Anuncio -

A través de la Coordinación de Turismo, la administración municipal impulsa la creación de la marca “Tlaxcala, Ciudad que enamora”, destinada a consolidar a la capital como uno de los destinos culturales e históricos más relevantes del país.

Además, como parte de estas estrategias, la capital tlaxcalteca se prepara para lanzar la primera plataforma digital de turismo en el estado, una herramienta innovadora que permitirá a los visitantes explorar desde sus dispositivos móviles el patrimonio histórico de la ciudad.

Este catálogo virtual incluirá monumentos, como el conjunto arquitectónico de San Francisco, que ya ha sido integrado en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, entre otros sitios emblemáticos, así como audioguías e información clave para que cada experiencia sea completa, accesible y enriquecedora, informó el titular del área, Jesús Abraham Fragoso Mendoza.

- Advertisement -

La capital cuenta actualmente con más de 35 hoteles que respaldan su capacidad de recibir a turistas nacionales e internacionales. Además, se han abierto dos rutas turísticas intermunicipales y una en el centro histórico, conocida como la Ruta 500 años, que ofrece un recorrido único por los principales escenarios de la historia nacional.

Con estas acciones, el gobierno municipal de Tlaxcala trabaja para convertir al turismo en un motor de cultura y desarrollo económico, mediante la innovación tecnológica, mejor infraestructura y rutas temáticas.

Cabe destacar que el Día Mundial del Turismo fue establecido en 1980 por la Asamblea General de la ONU y su propósito es concientizar a la comunidad internacional sobre la importancia del turismo, su impacto social, cultural, político y económico en los gobiernos de todos niveles.