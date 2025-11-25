Martes, noviembre 25, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Gobierno de Alfonso Sánchez explora soluciones hídricas innovadoras para mitigar inundaciones en la capital

La Redacción

En un esfuerzo por construir respuestas integrales frente a las inundaciones que afectan a distintos puntos de la capital, el alcalde Alfonso Sánchez García sostuvo una reunión de trabajo con el coordinador General de Planeación e Inversión del estado, Noé Rodríguez Roldán, y representantes de la empresa Bionia, quienes presentaron una propuesta técnica basada en acuíferos artificiales.

Esta alternativa busca captar escurrimientos y excedentes de agua para evitar daños a viviendas, comercios y vialidades, especialmente durante la temporada de lluvias.

La propuesta expuesta por César Herrera, director ejecutivo de proyectos de Bionia —empresa con sede en León, Guanajuato—, se basa en sistemas de cubículos de propileno patentado y macrotanques con capacidad de resistir entre 30 y 60 toneladas por metro cuadrado, lo que permitiría crear depósitos subterráneos en la ciudad seguros para concentrar agua pluvial.

El edil capitalino escuchó y despejó dudas sobre este método, utilizado a nivel internacional, que ofrece herramientas precisas para cuantificar, controlar y mitigar los efectos de las inundaciones urbanas, fortaleciendo la seguridad hídrica de las ciudades.

Durante la presentación, los especialistas detallaron que estos acuíferos artificiales funcionan como puntos de retención que permiten que los escurrimientos lleguen, se contengan o se filtren de manera adecuada, lo que reduce el riesgo de colapsos en drenajes y afectaciones a la ciudad.

Además, compartieron experiencias previas, como las plantas de tratamiento recientemente instaladas en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, así como otros proyectos en distintas regiones del país relacionados con hidroponía, manejo responsable del agua y soluciones sustentables.

El alcalde Alfonso Sánchez destacó que este tipo de alternativas se revisarán con rigor técnico y financiero para determinar su viabilidad en Tlaxcala, con el objetivo de construir una estrategia sólida y de largo plazo que priorice el bienestar de las familias capitalinas.

