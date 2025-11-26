Gobierno de Alfonso Sánchez abre los festejos navideños con la Gran Carrera “Grinch y Santas”

Miércoles, noviembre 26, 2025
En el marco de los festejos navideños de este año, el ayuntamiento de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, a través del Sistema Municipal DIF, invita a la ciudadanía a la carrera “Grinch y Santas”, que se llevará a cabo este jueves 27 de noviembre a las 18 horas, el cual tendrá como punto de partida la plaza de toros Jorge El Ranchero Aguilar y culminará frente a la sede del palacio municipal.

Esta actividad está dirigida principalmente a estudiantes de nivel medio superior que previamente realizaron su registro en sus respectivas instituciones educativas, con el propósito de fortalecer la participación juvenil y promover estilos de vida saludables en un ambiente festivo y seguro.

El ayuntamiento de Tlaxcala exhorta a la ciudadanía capitalina a tomar previsiones ante el cierre temporal de calles en la zona centro desde una hora antes del evento, a fin de evitar contratiempos y permitir que todos lleguen con oportunidad a sus destinos.

Asimismo, se invita a las familias tlaxcaltecas y al público en general a disfrutar de este encuentro que busca abrir paso al espíritu navideño, fomentar la convivencia, el esparcimiento y el sentido de unidad característico de estas fechas.

