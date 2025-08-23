Gobierno capitalino rescata conocimientos ancestrales con el taller “Farmacias Vivas”

Con una amplia participación, el Ayuntamiento de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, puso en marcha el taller “Farmacias Vivas”, un espacio dedicado a rescatar el conocimiento ancestral de las plantas medicinales y a adaptarlo a las necesidades de la vida moderna.

La iniciativa, coordinada entre la Dirección de Economía y Emprendimiento Social y el Instituto Municipal de la Mujer, busca que más personas descubran el poder curativo de la naturaleza y lo integren a su bienestar cotidiano.

Durante seis horas de capacitación, el Maestro Cecilio Ávila García, del Instituto Tzapin de Medicinas Complementarias Chapingo, compartió con las y los asistentes saberes en herbolaria, propiedades terapéuticas y usos tradicionales de diversas plantas. Los participantes aprendieron a reconocer especies que durante siglos han acompañado la salud de las familias mexicanas y que hoy se revaloran como una alternativa sustentable.

El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, impulsa este tipo de actividades convencido de que fortalecer los conocimientos sustentables abre oportunidades no solo para la salud, sino también para el desarrollo económico de la población.

Con el taller “Farmacias Vivas”, la capital tlaxcalteca da un paso adelante en el rescate de la herbolaria y sus beneficios, demostrando que la medicina de la tierra sigue vigente y puede convertirse en un aliado estratégico para un futuro más saludable y con identidad.