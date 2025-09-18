Gobierno capitalino pone a prueba aditivo que busca bacheo más rápido y duradero

En la búsqueda de alternativas para avanzar en la atención a zonas con baches, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García presenció la aplicación de un aditivo en trabajos de bacheo en la calle Constructores de la colonia Loma Bonita, el cual busca mejorar y aumentar la durabilidad de estos trabajos, incluso bajo condiciones de humedad.

- Anuncio -

Durante la demostración del producto desarrollado por la empresa Paflec/Lumapar, el alcalde destacó que esta primera prueba permitirá evaluar la calidad del aditivo para determinar su posible incorporación en programas de bacheo y reencarpetamiento en las avenidas más transitadas de la capital.

“Estamos atendiendo el tema de los baches, sobre todo en esta temporada de lluvias, y queremos avanzar más rápido. Trajimos una empresa con un aditivo nuevo que funciona con agua, vamos a ver cómo resulta”, subrayó.

Israel Carmona, representante de la firma, explicó que este aditivo, a base de carbono y minerales, se integra a la mezcla asfáltica en frío o en caliente sin alterar el proceso de construcción.

- Advertisement -

Dijo que su principal ventaja es que al entrar en contacto con el agua y el bióxido de carbono, se activa y refuerza la adherencia del material, lo que permite cerrar grietas, con lo que se evita la generación de nuevos baches y el desgranamiento del pavimento.

Además, detalló que el aditivo aporta propiedades físico–químicas que brindan mayor durabilidad e impermeabilidad a las superficies, lo que significa un ahorro en mantenimiento y mejores beneficios para el municipio.

Los representantes de la empresa destacaron que en ciudades con climas extremos como Campeche, Mérida y Quintana Roo, este aditivo ya ha mostrado resultados positivos, pasando de pruebas piloto en baches a programas consolidados de construcción de vialidades completas.

- Advertisement -

De esta manera, el gobierno municipal explora tecnologías innovadoras que mejoren la infraestructura urbana y respondan con rapidez a una de las principales demandas ciudadanas.