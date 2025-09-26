Jueves, septiembre 25, 2025
Gobierno capitalino anuncia temporada de conciertos del coro de la ciudad por los 500 años de la fundación de Tlaxcala

La Redacción

En el marco de la conmemoración por los 500 años de la fundación de Tlaxcala, el gobierno municipal, que preside Alfonso Sánchez García, a través de la Dirección de Cultura, llevará a cabo una temporada especial de conciertos del Coro de la Ciudad, con presentaciones en distintos recintos de la capital y en municipios aledaños.

El ciclo dará inicio el 29 de septiembre a las 17:00 horas, con una presentación en la iglesia de San Miguel Xaltipan, en Contla de Juan Cuamatzi. Al día siguiente, 30 de septiembre a las 17:00 horas, la agrupación ofrecerá su concierto en la iglesia de San Diego, Metepec.

Posteriormente, el 1 de octubre a las 16:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de su interpretación en la sala de conciertos “Estanislao Mejía” de Apizaquito, municipio de Apizaco; y el 2 de octubre a las 17:00 horas la temporada continuará en el auditorio de la delegación El Sabinal.

También se contará con presentaciones especiales, tales como la del 6 de octubre a las 13:00 horas, en la cual el Coro de la Ciudad compartirá escenario con el ensamble Yoloxochitl durante la ceremonia de develación de la placa conmemorativa de los 500 años de la fundación de Tlaxcala en el Teatro Xicohténcatl, en la capital.

Finalmente, el 8 de octubre a las 17:00 horas, se presentará acompañado por el ensamble Siinan K’aay en la iglesia de la Delegación La Joya.

El ayuntamiento de Tlaxcala responde así al compromiso de promover el acceso a las expresiones artísticas y fortalecer la identidad cultural del municipio en el marco de esta importante celebración por la fundación de la capital.

