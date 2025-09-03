Gobernadores avalan que Estrategia Nacional de Seguridad aterrice en los estados

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros asistió a la 51 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde refrendó su compromiso de trabajar de manera cercana con el gobierno de México para combatir la inseguridad y consolidar la paz en Tlaxcala.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, las y los gobernadores del país asumieron con la mandataria federal el objetivo común de fortalecer la coordinación para mantener la disminución de delitos en la República mexicana.

En esta reunión, el pleno del Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó dos grandes acuerdos que comprenden cinco ejes de trabajo y 22 acciones específicas. El primero es el Acuerdo Nacional para Fortalecer las Instituciones de Seguridad Pública, con tres ejes y 16 acciones; así como el Acuerdo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, con dos ejes y seis acciones.

En su intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció y reconoció la colaboración de las y los gobernadores para lograr en cada una de las entidades federativas el cumplimiento de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y refirió que los dos acuerdos aprobados en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se encaminan a ese propósito, que la estrategia nacional aterrice a nivel estatal.

“Los acuerdos que se toman el día de hoy tienen que ver con aterrizar esta estrategia en cada estado. No es mucho más que eso. Es decir, que en cada estado haya atención a las causas, inteligencia e investigación, fortalecimiento en su caso a las policías estatales y la coordinación con el gobierno federal, con las fiscalías estatales, con los tribunales de Justicia. Ahora, con el nuevo Poder Judicial, va a ser mejor la coordinación”, dijo.

Durante la sesión, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), Marcela Figueroa Franco informó que, de enero a agosto de 2025, 26 estados registraron una disminución en homicidios dolosos respecto al mismo periodo de 2024, entre ellos Tlaxcala, con una reducción de 6.4 por ciento, manteniéndose así entre las cinco entidades con menor incidencia en este delito.

Asimismo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch dio a conocer que el 96 por ciento de los delitos que se cometen en el país son del fuero común, ante lo cual es primordial el fortalecimiento de las policías estatales y municipales.

En este encuentro también participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quienes resaltaron la labor emprendida por las y los gobernadores del país en esta materia.