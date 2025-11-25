Gobernadora y funcionarios acuden a casas de mujeres para escucharlas

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros dio arranque a los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género en la entidad, con una jornada territorial en San Francisco Tetlanohcan, donde recorrió viviendas, escuchó testimonios, informó sobre programas y acercó acciones inmediatas de atención a las mujeres.

Durante las visitas, ofreció soluciones inmediatas y, en cada uno de los hogares, informó sobre campañas gratuitas de salud, como cirugías oftalmológicas y apoyos para jefas de familia, además de que explicó los programas disponibles para mujeres emprendedoras, por lo que incentivó a las beneficiarias a acercarse a las dependencias correspondientes para fortalecer su economía.

Cuéllar Cisneros instruyó a secretarias y secretarios de su administración a sumarse a las brigadas y acudir casa por casa para brindar información, orientar y conocer de primera mano las necesidades de las tlaxcaltecas, a fin de cumplir con el compromiso de su gobierno de colocar a las mujeres en el centro de las políticas públicas.

En varios hogares, las mujeres compartieron inquietudes y solicitudes, entre ellas, la petición de reforzar la seguridad en su municipio, a lo que la gobernadora dio a conocer la próxima inauguración del Centro de Control y Comando (C2) como parte del reforzamiento de este eje.

Asimismo, detalló que estas brigadas llevarán información, apoyo directo y rutas de atención a mujeres, adolescentes y niñas en todo el territorio tlaxcalteca. Desde esta interacción directa, la mandataria estatal enfatizó que el acompañamiento institucional es clave para romper ciclos de violencia.

“Es muy importante que las mujeres de Tlaxcala sientan el apoyo de su gobierno; una mujer necesita ayuda de su gobierno, por eso es que yo he dado instrucciones en todas las dependencias de apoyar a la mujer, y hoy el 65 por ciento de los programas estatales están destinados a fortalecer la vida de las mujeres”, afirmó.

Cuéllar Cisneros recalcó avances como la creación del refugio para mujeres, la reducción de la brecha salarial del 14 al 10 por ciento, los más de 100 lactarios laborales, la operación de la policía de género y la aplicación de penas de cárcel para agresores sexuales.

La secretaria de las Mujeres, Nydia Cano Rodríguez agradeció el respaldo institucional encabezado por la gobernadora, a quien reconoció por fortalecer la capacidad operativa de la dependencia: “Su decisión de convertirnos en secretaría marca un antes y un después”.

También, dio a conocer un logro histórico: “Tlaxcala será la primera entidad cuya institución de las mujeres contará con recurso específico para realizar peritajes antropológicos con perspectiva de género”, herramienta que permitirá fortalecer las carpetas de investigación y garantizar justicia sensible y efectiva.

Las brigadas llevadas a cabo por la Secretaría de las Mujeres del Estado de Tlaxcala (SMET) acercará servicios de salud, justicia, acompañamiento social y atención psicológica, cuyas acciones se articulan con los acuerdos del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

En el acto también se contó con la presencia de la diputada local, Lorena Ruiz García; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Fanny Margarita Amador Montes; la alcaldesa de San Francisco Tetlanohcan, Kritsbey Pérez Flores, así como integrantes del gabinete legal, miembros del ayuntamiento, y vecinas y vecinos de la comunidad.