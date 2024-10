Gobernadora Lorena Cuéllar entregó 49 acciones de vivienda en beneficio de 172 tlaxcaltecas

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros entregó 49 acciones del programa “Viviendas adecuadas con espacios Dignos” con una inversión superior a los 4 millones de pesos, en la comunidad de Texcalac, en el municipio de Apizaco.

En su mensaje, ante los beneficiarios, Cuéllar Cisneros resaltó que a la fecha se han realizado casi 3 mil 500 acciones de vivienda; “quintuplicamos el recurso, o sea cinco veces más lo incrementé para que hubiera más apoyo y así vamos a hacer con muchas otras acciones”.

Cuéllar Cisneros sostuvo que, a la mitad del camino, gracias al respaldo que le dio la ciudadanía, se han hecho realidad muchos proyectos como hospitales, universidades y acciones sociales; precisó que ocho de cada 10 tlaxcaltecas han recibido algún programa de gobierno.

“Vamos caminando para que en muchos hogares llegue la ayuda. Para mí eso es muy importante, porque quiero que sientan la mano de su gobernadora cerca que, aunque yo no pueda estar todo el tiempo aquí, sepan que me interesa transformar su vida. Cambiar la manera de vivir de miles de personas”.

Refirió que la entrega de las acciones de vivienda le da tranquilidad porque las familias acceden a espacios más confortables; “hoy tienen un espacio más para que como decía don Simón, los hombres se vinieron para acá y las mujeres allá y me da mucho gusto escuchar esas vivencias porque quiere decir que pensamos precisamente en la familia en que tengan un patrimonio, que tengan algo suyo y que nosotros como gobierno, les ayudemos para ello”.

En tanto, el secretario de Ordenamiento Territorial y Vivienda, David Guerrero Tapia, precisó que estas acciones de vivienda benefician a familias de las comunidades de Texcalac y Huiloac, “mediante la construcción con calidad certificada en espacios propios y contribuyen al desarrollo de su patrimonio, generando una mejora sustancial en la calidad de vida de todos ustedes, combatiendo los penosos índices de hacinamiento”.

A su vez, el presidente municipal de Apizaco, Javier Rivera Bonilla, agradeció la entrega que permitirá mejorar las condiciones de habitabilidad de la población que, “viven en situación de hacinamiento, se beneficia a las familias que más lo necesitan, generando bienestar. Muchas gracias por su apoyo gobernadora”.

A nombre de los beneficiarios, el anfitrión Simeón López Lima agradeció a la gobernadora la entrega de la acción de vivienda; confesó que un inicio no pensó en ser afortunado: “Me inscribí no pensé que cumplieran y fue grato cuando recibí la llamada que me avisó que era beneficiado porque compartíamos la cocina con dormitorio”.

De manos de la gobernadora recibieron las llaves de las acciones de vivienda Celia Guadalupe Pérez, Gonzala Campos Bárcenas, María Antonia Velázquez Flores y Maura Carmona Huerta.