Gobernadora invierte casi 100 mdp en nuevas salas civiles y familiares en Tlaxcala

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros colocó la primera piedra de la construcción de salas de oralidad civiles y familiares del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) en la Ciudad Judicial, con la finalidad de fortalecer el sistema de justicia en Tlaxcala, tras décadas de rezago en infraestructura.

- Anuncio -

En su mensaje, destacó la importancia de la obra y subrayó que juicios prolongados y audiencias en espacios improvisados han afectado directamente la vida de miles de personas, por lo que la construcción de estas salas representa una transformación profunda para garantizar una justicia más digna y cercana.

Cuéllar Cisneros resaltó que, por primera vez, el gobierno del estado realiza una inversión cercana a los 100 millones de pesos en un proyecto directamente vinculado al Poder Judicial, como muestra del compromiso y la coordinación entre poderes para beneficiar al pueblo tlaxcalteca.

Precisó que, aunque no es una atribución directa del Ejecutivo, sí es su responsabilidad sumar esfuerzos en favor del bienestar y la paz social. Por ello, detalló que el edificio albergará 16 salas de oralidad civiles y familiares, diseñadas con accesibilidad, tecnología moderna y áreas de espera adecuadas.

- Advertisement -

“Esta obra es la prueba de que cuando los poderes del estado trabajamos con respeto y alianza, el pueblo gana. Es la certeza de que en Tlaxcala estamos comprometidos a que cada espacio construido sea un paso más hacia un estado donde la justicia y seguridad no sean privilegios, sino derechos”, finalizó.

En su intervención, el titular de la Secretaría de Infraestructura (SI), Eduardo Hernández Tapia, señaló que la construcción de estas nuevas salas de oralidad civiles y familiares representa un paso firme hacia la modernización del sistema judicial en la entidad.

Explicó que la obra responde a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, lo que ha generado la necesidad de contar con espacios funcionales que permitan desarrollar juicios orales con eficiencia, claridad y respeto al debido proceso.

- Advertisement -

“El nuevo edificio contará con 16 salas de audiencia, ocho de lo familiar y ocho de lo civil, salas de juntas, salas de espera, áreas administrativas, áreas para escribantes, oficinas para la atención de los tlaxcaltecas, comedor, estacionamiento y áreas verdes con andadores con una inversión de 99 millones 876 mil 072 pesos”, agregó.

Hernández Tapia afirmó que cuando se actúa con responsabilidad y compromiso, se logran resultados concretos que dignifican la vida pública, pues con esta obra, Tlaxcala da un paso más en la transformación de la justicia hacia un modelo más humano, eficiente y accesible para todas y todos.

Por último, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Anel Bañuelos Meneses, expresó su reconocimiento al respaldo institucional de la titular del Ejecutivo local Lorena Cuéllar, a quien calificó como una aliada firme del Poder Judicial.

Subrayó que esta obra no solo representa una mejora en infraestructura, sino una transformación profunda en el acceso a la justicia, ya que por primera vez en la historia del estado se destinará una gran inversión para fortalecer la oralidad en materia civil y familiar, lo cual permitirá procesos más ágiles, transparentes y cercanos a las personas.

Bañuelos Meneses señaló que las 16 nuevas salas serán espacios equipados con tecnología de primer nivel y con condiciones dignas tanto para el personal jurisdiccional como para los usuarios, fortaleciendo el modelo de justicia oral con perspectiva de género y derechos humanos.

Al finalizar el acto, las autoridades develaron la primera piedra de la construcción de las 16 salas oralidad civiles y familiares y se hizo la fijación con cemento.