Gobernadora inaugura segunda etapa de la CDART y entrega estímulos económicos a medallistas

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, a petición del director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco Marrufo, anunció que el estado volverá a ser sede de la Olimpiada Nacional en 2026, esto durante el acto de inauguración de la segunda etapa de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento de Tlaxcala (CDART) y la entrega de estímulos a atletas tlaxcaltecas que obtuvieron 42 medallas en la justa de 2025.

- Anuncio -

Además, señaló que se entregará un estímulo económico de 20 mil pesos para medallistas de oro, 15 mil para los de plata y de 10 mil para los de bronce, montos que también recibirán sus entrenadores.

En el acto, celebrado en la CDART, se entregaron medallas y estímulos a los ganadores tlaxcaltecas que destacaron en la Olimpiada Nacional Conade 2025, superando las 40 preseas por primera vez desde 2010.

La segunda etapa de la CDARET permitirá consolidar un pabellón de 3 mil 562 metros cuadrados que alberga disciplinas como voleibol, básquetbol, handball, karate, lucha romana y juegos de pelota.

- Advertisement -

Adicionalmente, se hizo mención que se encuentra en licitación obras para la tercera etapa, con una inversión superior a 180 millones de pesos, que contemplan la construcción de dos pabellones más: uno de 3 mil 318 metros cuadrados para disciplinas de gimnasia, otro de 500 metros cuadrados para actividades múltiples y una cancha de fútbol. Se prevé que esta fase concluya en el primer trimestre de 2026.

Cuéllar recordó que Tlaxcala ha albergado nueve eventos mundiales y una Olimpiada Nacional durante su gestión y agradeció al titular de la Conade, Rommel Pacheco, por su respaldo. “De verdad, no te imaginas lo feliz que me has hecho y seguramente a todos los que hoy estamos aquí el saber que vamos a ser sede, porque sabes que Tlaxcala jamás te fallará. Siempre haremos los mejores eventos”, dijo.

Durante la ceremonia, Rommel Pacheco felicitó a Tlaxcala por el impulso al deporte y destacó que la Olimpiada Nacional representa el evento deportivo más importante de Latinoamérica, con la participación de 40 mil atletas. “Para mí, y eso que estuve en muchas cuando era joven, es la mejor Olimpiada Nacional de la historia”, afirmó.

- Advertisement -

El director de la Conade subrayó la importancia de que los jóvenes se mantengan alejados de las adicciones mediante la práctica deportiva, reconociendo el esfuerzo de atletas, entrenadores y familias. “¿Qué se siente cuando uno recibe la medalla al cuello? Es el premio de horas, de días, de meses y de años de trabajo y de esfuerzo… pero no solo de ustedes, también de sus mamás y papás”, señaló.

Pacheco también anticipó que existe disposición para que Tlaxcala siga siendo sede en el futuro. “Me encantaría que, si la gobernadora quiere, Tlaxcala pueda seguir siendo sede de la Olimpiada Nacional… por parte de la presidenta de México y de la Conade, agradecerle el gran impulso y el apoyo al deporte”, asentó.

En su intervención, Daniel Moncayo Cervantes, director del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), resaltó la complejidad y el éxito de organizar 50 días de competencia, así como el respaldo del gobierno estatal y la Conade. “Su valentía y su visión en un proyecto deportivo ha subsanado un rezago de muchos años en materia deportiva”, expresó.

En cuanto a la delegación local, mencionó que se implementaron estrategias para apoyar a los atletas, como becas por resultados, por continuidad y de proyección, además de campamentos, competencias nacionales e internacionales, y atención médica y psicológica especializada. “El 82 por ciento de las becas de proyección se convirtió en becas por resultado”, apuntó.

El funcionario enfatizó que si bien las medallas son un indicador importante, no siempre reflejan el desarrollo deportivo, por lo que el objetivo es garantizar las condiciones para que los atletas alcancen su máximo potencial en distintas disciplinas.

Cuéllar Cisneros aprovechó el evento para reconocer a los padres de familia que apoyan a sus hijos en el deporte y subrayó que el 90 por ciento de los medallistas tlaxcaltecas tiene entre 12 y 18 años, lo que augura una reserva deportiva sólida para el futuro.

“Vamos a seguir teniendo más y más deportistas que sigan poniendo en alto a Tlaxcala… porque gracias al deporte hoy pueden conocer muchas ciudades y diferentes países”, dijo la gobernadora.

Finalmente, la mandataria reiteró su promesa de que Tlaxcala será sede de una Olimpiada Nacional inolvidable en 2026. “Aquí somos guerreros y siempre entregamos los mejores resultados”, concluyó.