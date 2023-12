Gobernadora entregó el Premio Estatal del Deporte 2023

Con la finalidad de reconocer el trabajo de los atletas tlaxcaltecas y sus entrenadores en eventos nacionales e internacionales, el gobierno del estado creó la Gala Deportiva “Una Nueva Historia”, en donde la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros entregó el Premio Estatal del Deporte 2023 y reafirmó su compromiso de trabajar para este sector.

En su mensaje, felicitó a cada uno de los galardonados, deportistas y entrenadores destacados, pues gracias a ellos Tlaxcala también ha sobresalido, al demostrar que en la entidad hay gente con tenacidad, esfuerzo, dedicación, emoción y muchas ganas de ser los mejores.

Cuéllar Cisneros refirió que “ustedes en su corazón de guerreros, tienen ese espíritu de siempre ser mejores, por eso en este gobierno estamos impulsando este centro de alto rendimiento para las 33 disciplinas que vamos a tener y tengan de todo para que no les haga falta absolutamente nada a los deportistas de Tlaxcala”.

Recordó que desde el inicio de su administración fue inaugurada la pista atlética en La Malinche, la cual ahora es considerada una de las mejores del mundo y se han realizado diversas acciones como estas en favor del deporte, como la rehabilitación de unidades deportivas, canchas y espacios para practicar algún deporte.

También otorgó estímulos económicos a los medallistas de eventos internacionales, así como a quienes se consagraron en Nacionales y Paranacionales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y en los juegos Parapanamericanos Santiago 2023.

Durante su intervención, el encargado de despacho del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), Daniel Moncayo Cervantes indicó: “quiero resaltar, valorar, premiar, la constancia y el ejemplo de superación que nos muestran nuestros deportistas de élite, muchos son padres de familia, trabajan, estudian y nos demuestran que con objetivos claros los sueños se cumplen”.

Aseguró que durante la actual gestión el deporte ha sido tomado en cuenta como una prioridad social, cultural, turística y de desarrollo, y por ello se han emprendido acciones que beneficien esta actividad como el aumento presupuestal, la creación de escuelas técnicas de formación deportiva y otras más.

Moncayo Cervantes señaló que faltan muchas cosas por mejorar, sin embargo, nadie puede dudar de los avances cualitativos y cuantitativos que el estado ha logrado a nivel nacional e internacional.

A su vez, uno de los deportistas ganadores, Alejandro Bernal Fugueman agradeció la confianza de la gobernadora Lorena Cuéllar al otorgar diversos apoyos y llevar a cabo la ejecución de proyectos que ayudan a este sector y así generar deportistas de alto rendimiento.

“Recibir este galardón me pone muy feliz, tengo 11 años y empecé a entrenar desde los seis años, en la gimnasia entre más joven empieces es mejor, a pesar de ser pequeño conocí la disciplina y el compromiso. Cuando gane las medallas fueron momentos de gran emoción y nos dimos cuenta que la edad no importa”, acotó.

De forma simbólica, fueron entregados reconocimientos a Alejandro Bernal Fugueman, gimnasta de trampolín; Brian Priego Cortés, entrenador convencional; Jonathan Leonardo Ramírez Pacheco, atleta de deporte adaptado y a Fernando Mora Hernández, entrenador de deporte adaptado.