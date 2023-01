Gobernadora entrega mobiliario y mejora de infraestructura en secundaria de Chiautempan

La titular del Ejecutivo local, Lorena Cuéllar Cisneros entregó equipo, así como mantenimiento preventivo y mejoramiento de la imagen institucional de la Secundaria General “Valentín Gómez Farías” del municipio de Chiautempan.

Con una inversión superior a 1.8 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Infraestructura Educativa Básica 2022, la comunidad escolar de 695 alumnos recibió 27 computadoras, 32 mesas, 56 sillas y cuatro pizarrones.

Además, se realizaron trabajos de impermeabilización de los edificios A, B, D y E con una superficie total de mil 578.59 metros cuadrados y la aplicación de pintura de algunos espacios.

Durante la entrega y ante los estudiantes de dicha institución, Cuéllar Cisneros resaltó su compromiso de llegar a todas las escuelas de la entidad tlaxcalteca. “Quiero decirles a ustedes que estos equipos que se conectan a todo el mundo son una herramienta muy valiosa para su aprendizaje”.

Aseguró que ninguna escuela quedará sin el respaldo de su gobierno, “yo conozco todas las escuelas, he pisado todas las escuelas, no hay una escuela que no haya conocido y les puedo asegurar que como gobernadora voy a llegar a todas, a ninguna la vamos a dejar sin atender, sin ayudar”.

Antes, el director general del Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), Miguel Piedras Díaz detalló que la inversión aplicada también contempla la entrega de 18 máquinas de coser para el taller de la Industria del Vestido, otorgadas en noviembre de 2022.

“Cabe resaltar el compromiso de lograr la calidad educativa en la entidad, no solo a través de las instalaciones, sino que se realiza con el equipamiento, en este caso del taller de Ofimática, beneficiando al plantel con una inversión total de más de 1.8 millones de pesos para el beneficio directo de 695 alumnos”, explicó.

En su oportunidad, el director de la institución, Salomón Amador Hernández agradeció el respaldo de la administración que encabeza Cuéllar Cisneros y destacó que es fundamental que los alumnos constaten los apoyos que se entregan a las escuelas, “hoy en esta aula que ocupa Ofimática se aprecia el apoyo decido por parte del gobierno estatal para el plantel y su comunidad educativa”, concluyó.

Posteriormente, la gobernadora recorrió el plantel educativo para constatar los trabajos efectuados.