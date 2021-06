Gobernadora electa firma Carta Compromiso con la Cuarta Transformación

Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora electa de Tlaxcala, firmó la Carta Compromiso con la Cuarta Transformación para, entre otras cosas, fortalecer el movimiento y la ruta de esta era, así como apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador en su proyecto y a iniciar la creación de una agenda de distintas políticas públicas que distingan a la administración morenista; a erradicar la corrupción y a conducirse con austeridad republicana, con cercanía a la gente y enfoque de género.

El encuentro con gobernadoras y gobernadores electos de Morena, efectuado en la Ciudad de México, estuvo encabezado por Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien aseveró que “toca ahora marcar la diferencia” de estos gobiernos.

De esta manera, al plasmar su rúbrica públicamente, Cuéllar Cisneros asumió el compromiso de regir su conducta conforme a los principios de la Cuarta Transformación (4T); a no mentir, a no robar y a no traicionar, y a promover una auténtica democracia “donde el pueblo mande”.

A gobernar para todas y todos; a fomentar la reducción de desigualdades, “entre los que más tienen y los que menos poseen. Primero los pobres”; a luchar por la igualdad real entre ambos sexos y por los derechos de género; y a combatir la violencia hacia las mujeres y discriminación por razón de género, raza, origen étnico, religión, orientación sexual y condición social, económica, política o cultural.

Asimismo, la tlaxcalteca, junto con otros 10 gobernadores y gobernadoras electas, prometió erradicar privilegios en diversos ámbitos, promover una nueva forma de hacer política y a “hacer de este ejercicio un imperativo ético”; a combatir el clientelismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el corporativismo y “toda práctica que obstaculice la democracia”, a no aplicar la represión como método de gobierno y a “mandar obedeciendo”.

Resaltó que las y los mandatarios que entrarán en funciones en próximos meses, plantearon revisar la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), para establecer un nuevo modelo de relación con el presidente de la República.

“Se acabó la Conago como instrumento de politiquería, para estar exigiendo recursos al gobierno federal sin revisar sus presupuestos ni el ejercicio del gasto público y sin tener cooperación en muchos otros niveles”, dijo.

Se va a replantear esta relación para tener un nuevo modelo de interlocución y cooperación; además –añadió–, se comprometieron a impulsar las propuestas legislativas del presidente, como la de la Guardia Nacional para que pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la reforma electoral y el “fortalecimiento al sector eléctrico”.