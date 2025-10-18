Gobernadora da banderazo de salida a 75 toneladas de ayuda humanitaria para damnificados por lluvias en Puebla, Hidalgo y Veracruz

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó el banderazo de salida del convoy que llevará 75 toneladas de ayuda humanitaria, que se lograron reunir en los centros de acopio que instaló el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), como resultado de la solidaridad de la población y dependencias del Gobierno del Estado, las cuales se destinarán a familias damnificadas por las lluvias de los estados de Puebla, Hidalgo y Veracruz.

- Anuncio -

Desde las instalaciones de Casa Hospitales, en la comunidad de San Matías Tepetomatitlán, la mandataria estatal destacó la solidaridad y unión del pueblo tlaxcalteca, al reconocer el trabajo del SEDIF, la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y el Centro de Atención a Víctimas (CAVI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mismas que colaboraron para agrupar víveres, herramientas y productos de limpieza recolectados en los centros de acopio instalados por el gobierno.

“Tlaxcala siempre ha sido solidaria y hoy lo demostramos una vez más. Estamos pendientes de quienes más lo necesitan, y este esfuerzo conjunto es una muestra del corazón y compromiso de nuestra gente”, expresó Cuéllar Cisneros.

Durante su mensaje, la gobernadora agradeció el compromiso y la entrega de las y los servidores públicos, voluntarios y personal de las instituciones participantes, al destacar que trabajaron día y noche para que la ayuda fuera entregada a tiempo a las familias que perdieron su patrimonio.

- Advertisement -

“Sabemos que muchos de ustedes no han dormido, pero hoy vemos los resultados: tres tráileres cargados de esperanza. Tengan la certeza de que todo llegará a las familias que más lo necesitan”, afirmó.

Cuéllar Cisneros subrayó que este esfuerzo humanitario refleja la esencia del pueblo tlaxcalteca, basado en la empatía, el trabajo en equipo y la solidaridad.

“Hoy reafirmamos nuestro compromiso de donar, de ayudar y de trabajar por el bien de México. Gracias por su entrega y por ponerle corazón a este gran esfuerzo colectivo. Somos un gran equipo, y juntos demostramos que Tlaxcala está de pie y siempre al lado de quienes enfrentan momentos difíciles”, concluyó.

- Advertisement -

La mandataria informó que la ayuda será distribuida de manera directa y supervisada, garantizando que los apoyos lleguen a las comunidades afectadas por los fenómenos meteorológicos.

En su oportunidad, la presidenta honorífica del SEDIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, expresó su profundo agradecimiento al equipo que hizo posible la recolección de víveres, así como a las dependencias del Gobierno del Estado que respondieron con entusiasmo y corazón al llamado.

“Estoy agradecida por el compromiso de un gobierno que trabaja unido. Agradezco el esfuerzo de las dependencias, de mis compañeros y de la sociedad que se sumó, porque todo suma. Tlaxcala siempre se ha caracterizado por ser solidario, por ser humano y por empatizar con las causas sociales”, afirmó.

La presidenta del SEDIF recordó que este apoyo también responde al llamado de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, para acompañar a las familias que más lo necesitan.

Espinosa de los Monteros Cuéllar informó que la Guardia Nacional y personal del DIF Estatal acompañarán el convoy, mientras que el Ejército Mexicano resguardará el trayecto para garantizar que la ayuda llegue segura a su destino.

“Cada mano y cada corazón están puestos en los productos que hoy parten hacia quienes más lo necesitan. Siéntanse orgullosos del gran equipo que somos. Tlaxcala demostró, una vez más, que cuando se trata de ayudar, lo hacemos unidos, con compromiso y con el corazón”, añadió.

Finalmente, anunció que la convocatoria de apoyo humanitario continuará abierta, conforme a la instrucción del Sistema Nacional DIF, para seguir recibiendo donaciones de la sociedad y las dependencias.

De esta manera, el Gobierno del Estado y el SEDIF reiteran su compromiso con la empatía, la unión y el apoyo entre las familias mexicanas, demostrando que Tlaxcala siempre está presente cuando México lo necesita.