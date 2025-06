Gobernadora Cuéllar y titulares de 21 dependencias ofrecen cuarta audiencia pública ciudadana

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la cuarta audiencia pública de 2025, a través de la cual recibió a decenas de ciudadanos que llegaron de los 60 municipios y que le solicitaron personalmente apoyo en temas relacionados con el campo, desarrollo social, salud, justicia, cultura, educación, turismo y vivienda.

- Anuncio -

“Este día estoy lista, con toda la actitud, con toda la emoción, para atender a los ciudadanos en la audiencia pública. Muy, muy contenta, super feliz; vamos a atender los servidores públicos más o menos a unas 400 personas y pues nos da mucho gusto que la gente se acerque, que sabe que su gobierno está aquí para escucharles, para atenderles y tratar de solucionar todos sus problemas”, dijo la mandataria en un mensaje en redes.

Agregó que “en este gobierno, estamos siempre del lado de la ciudadanía; escuchamos, respondemos y trabajamos con determinación por el bienestar de todas las familias tlaxcaltecas”.

En el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, 21 funcionarios del gabinete legal y ampliado también brindaron la atención, escuchando de viva voz las solicitudes e inquietudes de los tlaxcaltecas, promoviendo la cercanía con la mandataria.

- Advertisement -

Desde temprana hora de este viernes, los ciudadanos se dieron cita en Palacio de Gobierno para ser recibidos por la gobernadora o por integrantes del gabinete, en la audiencia que tiene por objetivo fomentar la participación ciudadana para la toma de decisiones entre ciudadanos y las autoridades gubernamentales.

En su encuentro con la gobernadora, Jesús Báez Reyna del municipio de Huamantla, además de solicitar el respaldo en su proceso de jubilación, felicitó a Cuéllar Cisneros por su trabajo y capacidad de gestión ante la presidenta e México, Claudia Sheinbaum Pardo, para traer beneficios a Tlaxcala, como la instalación del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar.

“Le estoy dando un 10 a la gobernadora, porque sé de la gestión que realiza. Estoy seguro que estas gestiones que realiza son muy importantes para todos los ciudadanos tlaxcaltecas. Es tiempo de mujeres que no se nos olvide. Nos está gobernando una mujer tlaxcalteca y tenemos una presidenta enorme, gigante”, comentó.

- Advertisement -

A Eréndira González García, de la población de Lagunilla, en Tlaxco, la dejó satisfecha la atención que le brindaron. Ella solicitó apoyo para el campo debido a que es productora de maíz. “La atención, en lo que a mí respecta, es muy humanista, nos brindan la atención personalizada, nos escuchan, nos dan el tiempo. Somos muchos los que necesitamos y pedimos, por eso la buscamos. Ella es la cabeza y también tiene que ver con la competencia de las áreas gubernamentales” dijo.

Josué Sánchez, originario de San Pablo del Monte, consideró que las audiencias ciudadanas, además de generar confianza entre la ciudadanía y los gobernados, confirma que la administración de Cuéllar Cisneros es “de puertas abiertas y cercana a la gente”.

“Es la mejor administración que hemos tenido en la historia de Tlaxcala y, como bien nos dice la licenciada Lorena Cuéllar: estamos haciendo una nueva historia”.

Mario Tapia García, del municipio de Yauhquemehcan solicitó la intervención del gobierno estatal en materia cultural y de justicia. “Una atención excelente, personalizada, con la gobernadora muy humana. Es un ejercicio que permite a la ciudadanía estar cerca de su gobierno y yo agradezco la oportunidad porque esto no se veía en otros gobiernos”, aseguró.

Abadeza Calderón Santacruz, de la capital del estado, se dijo agradecida de la atención. Su solicitud fue en torno a un problema de salud de un familiar, dijo que la respuesta por parte de la gobernadora fue positiva e inmediata.

“Ella siempre dispuesta a ayudar. Me voy contenta y satisfecha porque a su lado hay un equipo de servidores públicos que también están dispuestos a escuchar y atendernos. Por ejemplo, ahorita la gobernadora tomó su teléfono, dio una instrucción y a mí me dijo: resuelto. Yo invito a los ciudadanos a que acudan con ella, porque es una persona muy sensible que siempre está dispuesta a ayudar”, destacó.

En las audiencias participaron el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández; el secretario de Educación, Homero Meneses Hernández; el secretario de Infraestructura, Eduardo Hernández Tapia; el secretario de Movilidad, Marco Tulio Munive; de Impulso Agropecuario, Rafael de la Peña Bernal; la presidenta honorífica del SEDIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar; la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, así como la Fiscal General de Justicia del Estado, Ernestina Carro Roldán.

También se dieron cita el secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses; el director Jurídico, Jaime Martínez Sánchez; el director del Instituto del Deporte, Daniel Moncayo; la titular de Recursos Humanos, Adglaentt Sánchez Sánchez; la secretaría de las Mujeres, Nydia Cano Rodríguez, así como la secretaria privada, Nery Bañuelos Flores, y el secretario particular, Gelacio Montiel, entre otros.