Gobernadora Cuéllar reporta saldo blanco durante las fiestas patrias en Tlaxcala

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros informó que los festejos patrios en el estado concluyeron con saldo blanco, tras los actos del Grito de Independencia en los municipios y el desarrollo del desfile cívico–militar conmemorativo al CCXV aniversario del inicio de la Independencia de México. “Muy contenta, fueron momentos muy lindos para todos los tlaxcaltecas y los mexicanos. Tuvimos saldo blanco en el estado”, expresó en entrevista posterior al acto oficial.

La mandataria destacó la participación histórica de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien encabezó por primera vez el tradicional Grito de Independencia en Palacio Nacional. “Fue la primera mujer que da el Grito de Independencia en este país y la verdad, pues, reconociendo desde luego a heroínas de la patria”, señaló Cuéllar.

La gobernadora aseguró que la celebración transcurrió en un ambiente familiar y de unidad. “Sobre todo, que la gente siga conviviendo en familia, siga conviviendo en estos festejos que siempre son hermosos, son días especiales”, afirmó.

Cuéllar reconoció que, a pesar de la pirotecnia utilizada en algunos municipios, los incidentes registrados no pasaron de ser menores. “Fueron incidentes menores, pero estamos todos muy contentos y sí fue saldo blanco”, reiteró.

La mandataria pidió corresponsabilidad a las autoridades locales para garantizar la seguridad en futuras celebraciones. “Yo creo que todos los municipios tienen que ser también responsables de cuidar que todo se lleve en orden y como debe de ser”, subrayó.

Además, la gobernadora destacó el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad. “Hubo coordinación con el Ejército, Guardia Nacional, Marina, con todos”, dijo.

Cuéllar insistió en que la prioridad de su gobierno fue garantizar la seguridad de la ciudadanía, un compromiso cumplido gracias a la cooperación interinstitucional.

El desfile en la capital tlaxcalteca contó con la presencia de 687 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, quienes desfilaron con 59 vehículos, tres ambulancias, una motocicleta y tres activos biológicos, en una muestra de disciplina y organización.

De la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Marina participaron 422 elementos, con un despliegue de 49 vehículos, nueve sensores caninos, siete motos, seis cuatrimotos, tres motobombas, dos ambulancias, un dron y un helicóptero. De dependencias del gobierno estatal fueron 319 elementos, 45 vehículos y una ambulancia.

Por parte del sistema educativo se incorporaron 319 elementos con 45 vehículos y una ambulancia. A ellos se sumaron 400 docentes y mil 850 estudiantes, además del agrupamiento montado, 27 elementos del quinto cuerpo de infantería de defensas rurales, 47 escaramuzas, 50 jinetes y 124 caballos.