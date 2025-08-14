Gobernadora Cuéllar inaugura Centro de Convivencia Familiar en Calpulalpan

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros visitó Calpulalpan, donde participó en la inauguración del Centro de Convivencia Familiar del Distrito Judicial de Ocampo y la develación de placa por el equipamiento de la Sala de Oralidad, además de fungir como testigo de honor en la firma del convenio de colaboración, entre el Poder Judicial y el municipio de Calpulalpan, para asegurar la vigilancia y la atención ante contingencias del nuevo espacio.

En su mensaje, la mandataria estatal destacó que el Centro de Convivencia, el equipamiento de la Sala de Oralidad y el convenio firmado, “son herramientas para que la justicia sea una puerta abierta a una vida mejor”, por lo que invitó a los integrantes del Poder Judicial y del ayuntamiento de Calpulalpan “a seguir poniendo todos los días nuestro mejor esfuerzo por Tlaxcala”.

“Tlaxcala nos necesita a todos. El trabajo de cada uno, de lo que hagamos cada uno de nosotros, puede hacer un mejor Tlaxcala”, dijo.

Al respecto, Lorena Cuéllar destacó que actualmente los tres poderes de gobierno son encabezados por mujeres, quienes ejercen sus funciones con sensibilidad, y buscan que la justicia, así como la tranquilidad, la seguridad y la plenitud de las personas, se sienta en su vida diaria.

Indicó que, desde el Poder Ejecutivo, se refuerza la transformación del Poder Judicial con el inicio de la construcción de 16 Salas de Oralidad en Ciudad Judicial, con una inversión de 100 millones de pesos, y adelantó que en ese lugar “pronto iniciaremos también la construcción de un nuevo Centro de Convivencia Familiar que estará listo en el 2026, y que facilitará las diligencias entre distintas jurisdicciones”.

Aunado a ello, resaltó que Tlaxcala fue el primer estado del país en contar con Procuradurías de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes en cada municipio, garantizando una red que protege, previene y actúa en el momento en el que el menor de edad necesita el apoyo, por lo que resaltó que “todos los días, todos, los servidores públicos, tenemos que dejar huella por donde pasamos”, demostrando con cada acción el amor por Tlaxcala.

“En cada comunidad que visito, escucho historias que me recuerdan que la justicia no empieza con una sentencia, sino en el momento en que alguien se atreve a pedir ayuda. A ustedes vienen todos los justiciables a pedir ayuda, y quieren encontrar en ustedes, precisamente, esa justicia. Ese momento debemos verlo como algo sagrado, porque muchas personas sienten que están solas y que enfrentarse a un proceso legal es demasiado difícil para ellos”, expuso.

Por otra parte, Cuéllar Cisneros aseveró que “Calpulalpan es hoy ejemplo de que las instituciones pueden y deben estar cerca de las personas”, y anunció que firmará con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) un convenio para construir una gran unidad deportiva en el municipio.

“Aquí tuvimos la fortuna de invertir también en la imagen urbana, en muchas obras, en carreteras, bueno, infinidad de obras. De hecho, estamos por iniciar otra. Pero hoy no lo sabía el presidente –municipal– y le traigo la noticia: firmo con el IMSS, precisamente, el que haya una nueva unidad deportiva para todos los ciudadanos. Va a ser una obra muy grande, con una alberca olímpica. Es una obra bastante, bastante grande”, apuntó.

La magistrada Anel Bañuelos Meneses, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), agradeció a la gobernadora Lorena Cuéllar por ser “una aliada invaluable del Poder Judicial”, al reconocer su apoyo para avanzar hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia en el estado, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos de manera clara, directa y con mayor dignidad.

“Su compromiso con la justicia y con el bienestar de las familias tlaxcaltecas ha sido determinante. Su visión, su calidad humana y su sensibilidad social han sido pilar y ejemplo para todos nosotros”, afirmó.

Bañuelos Meneses explicó que las obras entregadas en el Distrito Judicial de Ocampo benefician a Calpulalpan y a los municipios de Españita, Hueyotlipan, Nanacamilpa, Sanctórum y Benito Juárez.

Refirió que el Centro de Convivencia Familiar será un espacio seguro, digno y cálido, donde las niñas y los niños podrán convivir con sus seres queridos en un ambiente de respeto, lejos del conflicto, protegidos por la ley y acompañados por profesionales comprometidos, y que, gracias a la firma del convenio con el municipio de Calpulalpan, se brindará atención en materia de seguridad pública en casos de contingencias o eventualidades que pudieran presentarse en el Centro, como alteraciones al orden público, accidentes, emergencias médicas u otros, con el propósito de salvaguardar la vida, los derechos y la integridad de las niñas, niños y adolescentes, que hagan uso del mismo, y de su personal.

Respecto al equipamiento de la Sala de Oralidad, la magistrada comentó que con ello se da un paso muy importante hacia un sistema judicial moderno, imparcial y eficaz, al servicio de todas y todos los habitantes de los municipios que integran el Distrito Judicial, pues la Sala fue diseñada con infraestructura y tecnología moderna para priorizar la transparencia la celeridad y el acceso efectivo a la verdad, en beneficio de la ciudadanía, que ya no tendrá que desplazarse largas distancias para desahogar una audiencia oral.

Aunado a ello, el equipamiento de esta Sala permitirá que el Poder Judicial del Estado esté listo para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y mencionó que, pensando en el personal de este distrito judicial, el Consejo de la Judicatura autorizó la colocación de techumbres en el área de estacionamiento.

“Este un logro que ha tardado años en gestarse, ya que, durante mucho tiempo, los justiciables esperaron obras como estas que fortalecen el tejido social, que garantizan los derechos de quienes más lo necesitan y que generan espacios y ambientes de paz para nuestras niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, y familias en situación vulnerable”, añadió

Finalmente, a nombre de la ciudadanía de Calpulalpan, el presidente municipal José Manuel Jiménez del Razo agradeció el respaldo de la gobernadora Lorena Cuéllar, especialmente, por su apoyo para llevar a cabo obras de impacto: “Quiero hacer públicamente un agradecimiento, porque se ha iniciado una obra que era muy importante para Calpulalpan, un ramal que también comunica este periférico y que era de suma importancia, porque ahí pasan pequeños a las secundarias, y era necesario para muchas familias”.

Tras manifestar que la trayectoria y compromiso social de la mandataria estatal “inspiran a fortalecer el bienestar y la justicia del estado”, sostuvo que el trabajo que emprende a favor de la entidad marcará precedentes, y afirmó que Calpulalpan será aliado de su gobierno.

“Siempre que tengo la oportunidad de dirigir un mensaje, trato de transmitir todo lo valioso que hace nuestra gobernadora por nuestro hermoso estado. Gobernadora, Calpulalpan la quiere y la estima mucho, porque para Calpulalpan, usted siempre va a ser la mejor gobernadora de todos los tiempos”, expresó.

En este sentido, Jiménez del Razo consideró que todos los municipios se han beneficiado de la colaboración del gobierno estatal, ya que, sin importar colores, la gobernadora ha buscado unificar a las autoridades para responder a las necesidades de los ciudadanos.

También, agradeció a la magistrada presidenta del TSJE por dar seguimiento y supervisar el avance de las obras del Distrito Judicial.

En el evento estuvieron presentes la jueza del Juzgado Familiar, Aracely Hernández Flores, y el juez de lo Civil, Sergio Flores Pérez, así como magistrados y consejeros integrantes del Consejo de la Judicatura, personal del Poder Judicial del Distrito Judicial de Ocampo, y miembros del Cabildo de Calpulalpan.