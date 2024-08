Gobernadora Cuéllar entrega obras en cinco municipios

Como parte de las estrategias para mejorar la conectividad y el desarrollo estatal, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros hizo entrega de la rehabilitación de obras carreteras en beneficio de 62 mil 317 habitantes de los municipios de Tlaxco, Hueyotlipan, Xaloztoc, Terrenate y Lázaro Cárdenas que, por su extensión o lejanía, se encontraban abandonas por las administraciones pasadas.

En gira de trabajo, la mandataria estatal resaltó la importancia de contar con vías en excelentes condiciones que les permita trasladarse de manera segura y rápida a diversos puntos del estado. Por ello, enfocó políticas que hagan justicia social a quienes más los necesitan.

Refirió que, como parte de las estrategias en materia de trasformación y bienestar, desde el inicio de su administración, ha tendido la mano a los presidentes municipales, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias de Tlaxcala, por lo que, de manera extraordinaria al presupuesto de esas cinco comunas, su administración ha aportado poco más de 425 millones de pesos a través de diversos programas de salud, bienestar social, vivienda, seguridad, nutrición, educación, obra pública y servicios.

“Necesitan acercarse y ayudarnos a buscar a personas que lo necesiten para poderles servir, porque esa es la verdadera razón, y la más hermosa, de ser gobernadora, el poder presenciar que una persona vuelve a ver, poder darle a una persona luz o agua que no tenía y cambiarle la vida, o darle hoy la oportunidad de tener sus puertas, sus ventanas, su calentador solar; cambiar un poco la vida de tantas personas, eso es lo que realmente vale la pena al estar aquí como su gobernadora. Gracias por esta oportunidad y ese regalo tan maravilloso de todos los días poder disfrutar, ver su sonrisa”, expresó.

Cuéllar Cisneros estuvo acompañada del titular de la Secretaría de Infraestructura (SI), Diego Corona Cremean, quien explicó que las obras entregadas se suman a las más de tres mil 744 proyectos de impacto social que se han ejecutado en los 60 municipios de Tlaxcala, con una inversión superior a los 5 mil 200 millones de pesos en los casi tres años de la administración.

Detalló que se han ejecutado poco más de mil 300 millones de pesos en 345 acciones para mejoramiento de las calles, mientras que en tramos carreteros han sido casi 900 millones de pesos, lo que ha dado como resultado que más del 75 por ciento de las carreteras esté en buen estado.

“Para que se logren esas cifras no es algo sencillo, solamente se logran cuidando los recursos, en un ejercicio totalmente transparente, sin corrupción. Ya no está permitida la corrupción en Tlaxcala, ya no hay lugar para la corrupción, y solo así es como se logran estos grandes números, que son números a nivel nacional y de los cuales tenemos que estar orgullosos”, apuntó.

Sobre las obras, en el municipio de Tlaxco, se entregó la construcción de pavimento con adoquín de las calles Primero de Mayo, en la colonia El Sabinal, que tuvo un monto de un millón pesos para beneficiar a mil 500 habitantes, así como de la calle Prolongación Domingo Arenas, que tuvo una inversión de un millón 347 mil 918 pesos a favor de 352 habitantes.

También la inauguración de construcción de arco de acceso en carretera Unión Ejidal Tierra y Libertad – Tlaxco, que tuvo un costo de 999 mil 943 pesos provenientes del gobierno estatal.

En el caso de Hueyotlipan, se trató de la rehabilitación de la vía Recoba-Benito Juárez de 15.7 kilómetros, que tuvo una inversión de 13 millones 644 mil 062 pesos para beneficiar a ocho mil 198 habitantes, así como la carretera Xipetzinco-Huiloapan de 12.3 kilómetros, cuyo costo fue de 17 millones 592 mil 722 pesos, a favor de 12 mil 267 habitantes.

De igual forma, la carretera Xaloztoc – Terrenate de 14.7 kilómetro, para beneficiar a 25 mil habitantes, con un monto de inversión de 11 millones 649 mil 823 pesos, mientras que, en la carretera Toluca de Guadalupe – Lázaro Cárdenas, fueron 6.86 kilómetros para 15 mil personas, con un valor de 14 millones 186 mil 388 pesos.

En su oportunidad, los presidentes municipales de Tlaxco, Hueyotlipan, Terrenate, Lázaro Cárdenas, Armando Flores López, Luis Ángel Roldan Carrillo, Edgardo Isaac Olivares Cruz, Agripino Rivera Martínez, respectivamente, agradecieron el respaldo de la mandataria estatal por el gran respaldo que ha dado al pueblo, al crear mejores accesos a sus zonas de cultivo a los productores del campo, así como la movilidad vial de vehículos y la seguridad al facilitar el paso a los cuerpos de emergencia.

A la gira también acudieron los diputados locales Vicente Morales Pérez, Ever Alejandro Campech Avelar y Jaciel González Herrera, quienes enfatizaron que las acciones aplicadas, por parte del gobierno estatal, son gracias a la suma de esfuerzos entre las autoridades municipales, de comunidad y el Poder Legislativo, con el propósito de aplicar los recursos de manera trasparente y en beneficio de quien más lo necesita.