Sábado, agosto 9, 2025
NoticiasEstado

Gobernadora Cuéllar destaca papel fundamental de Tlaxcala en la historia de Guatemala

La Redacción

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros participa en un encuentro de gran relevancia histórica y cultural en la ciudad de Antigua Guatemala, como parte de una agenda de trabajo que busca fortalecer los vínculos entre ambos pueblos y reivindicar el legado tlaxcalteca en la región.

- Anuncio -

La mandataria fue recibida por autoridades locales, quienes le brindaron una cálida bienvenida y destacaron el papel histórico que Tlaxcala tuvo en la fundación y desarrollo de la ciudad.

En una ceremonia oficial, Cuéllar Cisneros fue nombrada Huésped Distinguida de Antigua Guatemala, un reconocimiento que aceptó con humildad y que, en sus palabras, dedica al pueblo tlaxcalteca, “que ha sabido trascender fronteras con su historia y su espíritu combativo”.

“Tlaxcala tuvo un papel fundamental en la historia de esta ciudad y, en el marco de los 500 años, es un honor reforzar estos lazos históricos y culturales”, expresó la mandataria estatal, al tiempo que subrayó la importancia de este tipo de encuentros que permiten reconocer y preservar la memoria compartida entre naciones hermanas.

- Advertisement -

En este marco, el gobierno del estado reafirma su compromiso con la promoción de la identidad, la cultura y la cooperación internacional, en el marco de una Nueva Historia que une pasado y presente para construir un futuro más solidario.

Temas

Más noticias

Internacional

Juez ordena prisión domiciliaria a Bolsonaro por presunto plan golpista

La Redacción -
Reuters La Corte Suprema de Brasil emitió el lunes una orden de arresto domiciliario para el expresidente Jair Bolsonaro, quien está siendo juzgado por presuntamente...
Nacional

Ya informé lo que tenía que decir: Adán Augusto sobre caso Bermúdez

La Redacción -
A su llegada a la reunión a la sesión del Consejo Nacional de Morena, y por primera vez de viva voz desde que estalló...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Natívitas y Papalotla preservan patrimonio documental con entrega de actas de cabildo al Archivo del Estado

La Redacción -
En un acto que refuerza la transparencia institucional y la preservación del patrimonio documental, los municipios de Natívitas y Papalotla entregaron formalmente sus Actas...

Cine mudo y ópera en vivo se fusionan en Tlaxcala con la presentación de “La Capa”

La Redacción -
El Teatro Xicohténcatl será sede, el próximo 15 de agosto, de una experiencia escénica única, con la presentación de “La Capa” (Il Tabarro), una...

Conmemorará Medio Maratón Internacional Tlaxcallan los 500 años de la fundación de Tlaxcala

La Redacción -
El gobierno del estado, a través del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), invita a la población a participar en el Medio Maratón Internacional...

Más noticias

Firma Trump orden secreta para usar a su ejército contra cárteles declarados “terroristas”

La Jornada -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden secreta instruyendo al Pentágono a emplear la fuerza militar contra cárteles de droga de...

Detienen a involucrado en asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas

La Jornada -
Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, y con la ayuda de la...

Ocho organizaciones criminales de América Latina, consideradas terroristas por EU

La Jornada -
El Departamento de Estado de Estados Unidos designó en febrero como terroristas a ocho organizaciones criminales Latinoamérica, entre ellas seis cárteles mexicanos de la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025