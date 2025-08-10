Gobernadora Cuéllar destaca papel fundamental de Tlaxcala en la historia de Guatemala

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros participa en un encuentro de gran relevancia histórica y cultural en la ciudad de Antigua Guatemala, como parte de una agenda de trabajo que busca fortalecer los vínculos entre ambos pueblos y reivindicar el legado tlaxcalteca en la región.

La mandataria fue recibida por autoridades locales, quienes le brindaron una cálida bienvenida y destacaron el papel histórico que Tlaxcala tuvo en la fundación y desarrollo de la ciudad.

En una ceremonia oficial, Cuéllar Cisneros fue nombrada Huésped Distinguida de Antigua Guatemala, un reconocimiento que aceptó con humildad y que, en sus palabras, dedica al pueblo tlaxcalteca, “que ha sabido trascender fronteras con su historia y su espíritu combativo”.

“Tlaxcala tuvo un papel fundamental en la historia de esta ciudad y, en el marco de los 500 años, es un honor reforzar estos lazos históricos y culturales”, expresó la mandataria estatal, al tiempo que subrayó la importancia de este tipo de encuentros que permiten reconocer y preservar la memoria compartida entre naciones hermanas.

En este marco, el gobierno del estado reafirma su compromiso con la promoción de la identidad, la cultura y la cooperación internacional, en el marco de una Nueva Historia que une pasado y presente para construir un futuro más solidario.