Gobernadora atiende a ciudadanos de manera directa en quinta audiencia pública de 2025

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros atendió de manera directa las solicitudes de ciudadanos de los 60 municipios en la quinta audiencia pública de 2025, un espacio que fortalece el diálogo y contribuye a la toma de decisiones para el bienestar de las y los tlaxcaltecas.

En el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, acompañada por titulares de las dependencias, la mandataria estatal recibió las solicitudes de decenas de ciudadanos sobre temas relacionados con la justicia, cultura, transporte, vivienda, laboral, bienestar social, artesanal, entre otros.

“Estamos listos para atender a muchas personas, escuchar con paciencia y, sobre todo, tratar de resolver los asuntos que nos vienen a presentar”, comentó la mandataria estatal en un mensaje grabado para sus redes sociales.

Maricruz Suárez Méndez, de Tetla de la Solidaridad, afirmó que esté ejercicio fomenta un diálogo directo entre autoridades y ciudadanos.

“La audiencia nos deja una atención que es lo que nosotros queremos, alguien que nos escuche, alguien que nos atienda en nuestras peticiones y, sobre todo, alguien que siga transformando el estado de Tlaxcala. La verdad me voy muy satisfecha”, comentó después de exponer su caso en materia laboral a la mandataria estatal.

Originaria de Apizaco, Verónica Ortega Stevenson, calificó a la actual administración como un gobierno de puertas abiertas, humanista y con visión de futuro, por ello “vine a felicitar a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros”.

“Ha hecho muchas cosas la señora gobernadora y tiene para hacer más cosas buenas para el estado de Tlaxcala”, agregó.

La titular del Ejecutivo también recibió a las artesanas Verónica Arce Arce, de San Pablo del Monte, e Isabel López Carpintero, de Ixtenco, a quienes reconoció por poner en alto el nombre de Tlaxcala a nivel nacional e internacional, gracias a los diseños con el bordado tipo náhuatl y pepenado.

“Imagínense el trabajo que estas dos mujeres realizan para sacar adelante a su familia, pero lo que yo he querido, es que ellas también vayan haciendo otro tipo de bordados para que se den a conocer en México y en el mundo; como decía: es un orgullo portar su trabajo. Es un gusto poderles tener aquí en esta audiencia”, resaltó Cuéllar Cisneros.

Ambas artesanas reconocieron el impulso que ha dado el Gobierno del Estado, que ha permitido proyectar la riqueza histórica y cultural que tiene Tlaxcala.

Alan Bello Rosete, violinista originario de Chiautempan, presentó a la mandataria estatal un proyecto para la creación de un ensamble que reúna el talento artístico tlaxcalteca con el propósito de que se puedan presentar en escenarios emblemáticos como el Teatro Xicohténcatl y la próxima Ciudad de la Cultura y el Entretenimiento.

“La respuesta fue satisfactoria, fue más de lo que esperaba, le importa mucho el tema artístico. Está interesada en este proyecto y vamos a seguir a trabajando para que podamos contribuir a la creación del ensamble”, explicó.

En su oportunidad, Othón Tuxpan Meneses, del sector transportista, reconoció la disposición de la mandataria estatal de “abrir la puerta de este gobierno para que nosotros como ciudadanos y empresarios tengamos la oportunidad de tener un mensaje directo”.

En la audiencia participaron los secretarios de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández; de Movilidad y Transporte (SMyT),. Marco Tulio Munive Temoltzin; de Infraestructura (SI), Eduardo Hernández Tapia; de Ordenamiento Territorial y Vivienda (SOTyV), David Guerrero Tapia; el coordinador de Comunicación del Gobierno del estado (CCOM), Antonio Martínez Velázquez, y la fiscal General de Justicia, Ernestina Carro Roldán.

También atendieron a ciudadanos Gelacio Montiel Fuentes, secretario particular de la gobernadora; Nery Bañuelos Flores, secretaria privada, así funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y de la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento (CEAS), entre otros.