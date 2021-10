Precisa gobernadora que son 44 dependencias las que carecen de recursos para cerrar el año

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros precisó que son 44 dependencias de la administración pública estatal las que carecen de fondos económicos para operar en lo que resta del presente año, aunque no especificó la cantidad requerida.

Luego de que este miércoles reconociera esta situación que enfrentan estos entes públicos y de abordar el asunto en reunión con su gabinete, por la tarde de este día en entrevista con medios de comunicación precisó que esa cantidad de instituciones tuvieron alguna observación durante el proceso de entrega-recepción.

A pesar de ello, “quiero decirles que tienen una gobernadora que los va a apoyar y respaldar, y que no podemos parar a ninguna de las dependencias; al contrario, estamos remodelando el Patronato La Libertad que estaba en muy malas condiciones de mantenimiento” afirmó.

Aunque –remarcó- no hay recursos, ya envié a una persona por parte de la Secretaría de Infraestructura para que limpien y restauren las instalaciones, independientemente de que no haya dinero tenemos que trabajar, informó.

Si bien, la mandataria no precisó el monto total observado, añadió que cada una de las instituciones realizó las observaciones correspondientes ante el Órgano de Fiscalización Superior (OFS). “Vamos a salir con todo –recalcó-, a pesar de que haya o no presupuesto yo no los voy a dejar (a funcionarios), van a salir adelante con todos sus programas, vamos a sacar el año sin problemas”.

Y es que Lorena Cuéllar Cisneros reveló este 20 de octubre que había dependencias que carecen de presupuesto para concluir 2021, debido a que exfuncionarios del gabinete de Marco Antonio Mena Rodríguez gastaron la totalidad del presupuesto asignado.

Pero afirmó que serían las instancias correspondientes las que den seguimiento a esos ex servidores públicos que dejaron pendientes, ya que realizaron compromisos de compras “que no requeríamos; están los artículos pero no tenemos el recurso para dar continuidad al servicio” a las y los usuarios.

Respecto de la solicitud de comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ante el Congreso local, presentada por diputados de los Partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) que consideran que la estrategia es fallida, la gobernadora fijó postura.

Acentuó que ya se verá si hay condiciones para que el funcionario se presente a informar sobre las acciones y el estado de la seguridad en Tlaxcala, pero que lo único que pide al Poder Legislativo es que sea con responsabilidad.