Generaron daño patrimonial por 195 mdp en el primer semestre 2024; 20 comunas reprobarán

Un probable daño patrimonial por 195 millones de pesos, detectó el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) en las cuentas públicas del primer semestre del año 2024, y por dada la gravedad de las irregularidades, 20 estados financieros de Comunas y la correspondiente a una comisión de agua potable, serían reprobadas por los diputados locales.

Así lo revelaron los informes individuales de las cuentas públicas que este lunes entregó el Auditor Superior, Arturo Lucio Salas Miguela, al Congreso del estado, en los que se advierte que la cuenta pública del primer semestre del año del Poder Legislativo, correspondiente a la LXUV Legislatura local, será aprobada sin ninguna observación.

Este lunes, el titular del OFS entregó a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 66 informes de las cuentas públicas del primer y segundo trimestre de este año, correspondiente a 60 municipios, cinco comisiones de agua potable y alcantarillado de municipios y la correspondiente al Poder Legislativo local, las cuales fueron sometidas a 188 auditorías.

De estos ejercicios se desprendieron, detalló 5 mil 797 observaciones y recomendaciones, de las cuales solo mil 716 fueron solventadas, mientras que las 4 mil 81 restantes no fueron solventadas ni aclaradas, persistiendo un probable daño patrimonial de 195 millones de pesos, “cuyo seguimiento se realizará a través de los procedimientos administrativos correspondientes”.

En la revisión de los informes individuales, se advierte que la administración municipal de Zacatelco es la que arrastra el mayor monto de observaciones como probable daño patrimonial, por un monto de 20 millones 578 mil 341.04 pesos.

De acuerdo con el resolutivo del OFS, el cual se dividió en tres periodos, en los cuales, en cada uno estuvo al frete de dicha administración alguna persona distinta, incurrieron en pago de bienes o servicios sin acreditar su recepción o aplicación, gastos improcedentes, faltante de bienes muebles, volúmenes de obra pagados no ejecutados, conceptos de obra pagados no ejecutados, obras sin acreditar su existencia física, conceptos pagados no fiscalizados por no exhibir la documentación técnica justificativa, entre otros.

A esa administración, por sus irregularidades, le sigue la de San Pablo del Monte, que tiene observaciones por daño patrimonial por 18 millones 533 mil 326.46 pesos, ya que la administración que preside Tomás Juárez Contreras, nuevamente habría incurrido en ilegalidades.

Ello porque fue omiso en el pago del Impuesto Sobre Nóminas por 85 mil 354.68; por gastos pagados sin documentación comprobatoria por 1 millón 200 mil pesos; pago de gastos improcedentes por 6 millones 793 mil 522.54; faltantes de bienes por 4 millones 464 mil 166.63 pesos, entre otros.

Nuevamente, la cuenta pública del municipio de Tlaxcala, durante el mandato de la alcaldesa Maribel Pérez Arenas, por irregularidades en el manejo de sus arcas por 13 millones 865 mil 424.81 pesos.

Ello porque a decir del OFS incurrió en gastos pagados sin documentación comprobatoria por 1 millón 172 mil 559.75 pesos; pago de bienes o servicios sin acreditar su recepción o aplicación por 3 millones 217 mil 236.53 y gastos improcedentes por 8 millones 995 mil 452.72 pesos, entre otros.

A todos ellos le sigue la administración de Huamantla, que sería reprobada por un monto observado de 12 millones 735 mil 406.48. En el informe dividido en dos periodos, el OFS detectó algunas irregularidades pendientes de solventar.

La administración municipal del morenista Gustavo Jiménez, de Chiautempan, también vería reprobada su cuenta pública del primer semestre del año, al haber generado un presunto daño patrimonial por 8 millones 674 mil 892.33 pesos.

El informe del OFS da cuenta que incurrió en pago de bienes y servicios sin acreditar su recepción o aplicación por 1 millón 590 mil 12 pesos; gastos improcedentes por 3 millones 261 mil 212.57; pago por conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al de mercado 1 millón 534 mil 327.03 pesos y obras o conceptos pagados no fiscalizados por no exhibir la documentación técnica justificativa por 2 millones 199 mil 950.44 pesos, entre otros.

La administración municipal de La Magdalena Tlaltelulco, que encabezaba Marco Antonio Pluma Meléndez, también reprobaría su cuenta, ya que tiene irregularidades por 6 millones 292 mil 780.39 pesos.

La Comuna de El Carmen Tequexquitla, que presidía Aracely Martínez Cortez, quien ganó su reelección en los pasados comicios locales, también vería nuevamente reprobados sus estados financieros, ya que incurrió en un daño patrimonial por 5 millones 546 mil 556.69 pesos, tan solo en el periodo enero-junio de este año.

En la misma condición está el gobierno de Yauhquemehcan, que presidió la morenista María Anita Chamorro Badillo, con un daño patrimonial por 5 millones 332 mil 293.17 pesos, porque pagó bienes o servicios sin acreditar su recepción y aplicación, e hizo algunas erogaciones improcedentes, entre otros.

A todos ellos, también con sus estados financieros reprobados les seguirían las Comunas de Altlzayanca con 5 millones 231 mil 149.35; Terrenate con 5 millones 213 mil 180.28; Españita con 3 millones 600 mil 839.47; Lázaro Cárdenas con 2 millones 580 mil 124.98; Tetlatlahuca con 2 millones 482 mil 833.47 y Muñoz de Domingo Arenas con 2 millones 207 mil 212.47.

Le siguen Tepeyanco con 1 millón 992 mil 266.42 pesos; San Francisco Tetlanohcan con 1 millón 964 mil 751.63; Santa Apolonia Teacalco con 1 millón 769 mil 313.37; Santa Cruz Quilehtla con 1 millón 429 mil 992.35, Santa Isabel Xiloxoxtla con 1 millón 423 mil 24.07 y Cuaxomulco con 740 mil 504.33 pesos.

También sería reprobada la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Zacatelco, por un probable daño patrimonial de 1 millón 292 mil 61.03 pesos.

En tanto, aunque tienen todavía pendientes por solventar, el resto de las administraciones municipales y el Poder Legislativo, verían aprobados sus estados financieros del primer semestre del año 2024.

En el caso de la cuenta que correspondió a la LXIV Legislatura local, el informe de resultados del OFS advierte que “del proceso de revisión y fiscalización a través de la auditoría de cumplimiento financiero, del periodo comprendido de 1 de enero al 30 de junio, no se encontraron hallazgos que constituyen alguna irregularidad, desviación o posible afectación a la Hacienda Pública o Patrimonio. Con lo anterior, se determina que el Congreso del estado, cumplió con el marco normativo vigente en la correcta aplicación de recursos del importe devengado al 30 de junio que fue de 231 millones 878 mil 512.19 pesos”.

Respecto a la entrega de dichos informes, el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, Bladimir Zainos Flores enfatizó que este ejercicio permitirá avanzar en el proceso para abatir cualquier acto de corrupción y mal manejo de la hacienda pública.

“La transparencia y la rendición de cuentas son las herramientas correctas para consolidar un Tlaxcala más honesto, con cuentas claras y justas, con el objetivo de conocer y verificar que el gasto de los recursos públicos son los correctos. La fiscalización superior tiene como finalidad verificar la aplicación correcta de los recursos públicos que fueron asignados a los entes fiscalizables para el cumplimiento de sus fines, tendientes a satisfacer necesidades o servicios públicos en materia de desarrollo social, económico y político, entre los que destacan educación, salud, infraestructura, promoción de empleo, seguridad pública, impartición de justicia, entre otros”, apuntó.

Destacó que en esa labor, Órgano de Fiscalización Superior, con estricto apego a los principios de legalidad, imparcialidad, confiabilidad, definitividad y transparencia, con el fortalecimiento de los procesos y actividades institucionales, “se ha consolidado como una institución confiable, que da certidumbre al Congreso del estado, a los entes fiscalizados y a la sociedad en general, de los resultados que se emiten sobre el cumplimiento de la gestión financiera de los recursos públicos administrados por los entes fiscalizables”.

Abundó: “Debemos seguir implementando acciones para eliminar las malas prácticas y la simulación, y fomentar los valores de la ética profesional en el servicio público, con la finalidad de identificar, perseguir y sancionar las conductas inadecuadas por parte de los ejecutores del gasto. Esta Legislatura está comprometida para trabajar mano a mano con el OFS y asegurar así, que los recursos públicos se ejerzan de la forma más adecuada y eficaz”.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Poder Legislativo, Ever Campech Avelar enfatizó que el Congreso del estado será respetuoso del informe de resultados del OFS y de ahí que los dictámenes que en su momento emitan serán con apego a dichos trabajo técnico “para sancionar a los malos funcionarios”.