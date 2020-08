Garrido Cruz alza la mano para presidir Junta de Coordinación en Congreso

A pesar de que la mayoría de sus compañeros de legislatura le han dado el respaldo para que llegue a la presidencia de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, el diputado local José Luis Garrido Cruz aseguró que está preparado para “cualquier sorpresa”.

A menos de un mes que concluya el periodo del morenista Ramiro Vivanco Chedraui al frente del máximo órgano de gobierno del poder legislativo local, el diputado del Partido Encuentro Social Tlaxcala (PEST), alzó la mano para encabezar los trabajos para el tercer año de ejercicio legal de la LXIII Legislatura, que inicia el próximo 30 de agosto.

“Encuentro Social levantó la mano y por supuesto que su servidor también, he platicado con la diputada Luz Vera y ella está en total de acuerdo. Ya hemos tenido acercamiento con algunas bancadas, con diputados de todos los partidos principalmente de Morena de la coalición y representantes de partido, hemos solicitado que este tercer año legislativo le corresponda al PEST. Sabemos que es una responsabilidad muy grande y el nombre lo dice que debemos de coordinador y concertar los acuerdos al interior del Congreso de todos los trabajos políticos”.

Sin embargo, Garrido Cruz no descartó la posibilidad de que a última hora algunos de sus compañeros de legislatura incumplan los acuerdos legales que prevén que será presidente de la Junta de Coordinación, los coordinadores de los grupos parlamentarios en orden decreciente del número de diputaciones que integren dicho grupo, como es el caso del PEST, que representa la tercera fuerza política en la LXIII Legislatura local.

“Son procesos políticos dentro del Congreso debemos de entender que no son cuestiones personales y estoy preparado para cualquier sorpresa, pero te puedo decir que al día de hoy la mayoría me ha dado su respaldo, pero no podemos cantar victoria porque del plato a la boca se cae la sopa; entonces estamos a la expectativa y que logremos la Junta de Coordinación para el siguiente periodo porque el Partido Encuentro Social es la tercera fuerza política en el congreso del estado”.