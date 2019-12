Exigen renuncia de diputado Garrido de presidencia de Asuntos Municipales

La presidenta municipal de Acuamanala, Catalina Hernández Águila y la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) demandaron la remoción del diputado José Luis Garrido Cruz de la presidencia de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso del estado, al considerar que éste incumple con sus responsabilidades y complica la solución de conflictos por límites territoriales.

En conferencia de prensa, la alcaldesa denunció que el diputado emanado de las filas del Partido Encuentro Social Tlaxcala (PEST) no ha mostrado interés en dar salida al conflicto que existe entre los municipios de Acuamanala y Quilehtla, pues solo ha acudido a ambas demarcaciones a tomarse “la foto”, pues no ha llegado al lugar del conflicto.

“El llamado es al diputado… busco que en mi municipio y Quilehtla prevalezca la paz porque es un tema delicado y tiene conocimiento la Secretaría de Gobierno, también el Congreso y siempre he buscado que los acuerdos se cumplan e incluso he movido obras de 2 millones para no crear conflicto y eso quiere decir que siempre he respetado a mi vecino”.

Sin embargo, acusó que “los acuerdos se rompen, no son respetados… No ha habido una reunión con el diputado, quien no ha acudido a los municipios a verificar que se cumpla con los que se habían establecido porque solo se caminó un tramo del conflicto, fue, se tomó la foto y se regresó”.

Por este hecho, el dirigente estatal del PRD, Juan Manuel Cambrón Soria pidió la remoción del diputado José Luis Garrido Cruz de la Comisión de Asuntos Municipales del Poder Legislativo local, a quien también tildó de “irresponsable”, por contratar a un centro de mediación para destrabar el conflicto entre Acuamanala y Quilehtla.

“También queremos denunciar que en un acto de irresponsabilidad ha contratado a un centro de mediación particular para resolver el tema, porque cada vez que se acude al Congreso son remitidos con Raúl Pluma Ríos quien es director general de un lugar llamado Centro próvido de mediación de cultura por la paz y suponemos que pretende hacer el trabajo de la Comisión de Asuntos Municipales”.

Abundó: “Creo que sería necesario que Garrido dimitiera a esa posición porque le queda grande el puesto… que asuma su responsabilidad al interior de la Comisión Asuntos Municipales y que deje de actuar con irresponsabilidad, ineptitud, ineficacia en el tema del conflicto de límites territoriales entre Acuamanala y Quilehtla porque esto puede derivar en una escalada de violencia entre los vecinos de ambas demarcaciones, todo esto producto de la irresponsabilidad, ineptitud, falta de capacidad y de responsabilidad del diputado José Luis Garrido Cruz, quien sea negado sistemáticamente a atender al municipio de Acuamanala”.

Esas declaraciones se dan unas horas antes de que el diputado José Luis Garrido Cruz rinda su primer informe frente al Congreso del estado de Tlaxcala y por lo cual, fue afectado el tránsito en la ciudad capital, pues cerraron el paso en la calle Allende, entre las calles Lardizábal y Primero de Mayo.