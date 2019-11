Propone Garay reforma para apoyar el arribo de la Guardia Nacional a Tlaxcala

Ante el presunto incremento de los índices delictivos y con la finalidad de facultar al mandatario en turno a solicitar el apoyo para el combate de la delincuencia, la diputada petista Irma Yordana Garay Loredo propuso al pleno del Congreso local una iniciativa de reforma Constitucional para facultar al gobernador a solicitar la intervención de la Guardia Nacional.

Este jueves, en la sesión ordinaria, la presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política propuso la adición de un párrafo al artículo 72 de la Constitución Política local para establecer que “el titular del poder Ejecutivo podrá solicitar a la Federación la colaboración de la institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional”.

La justificación de la legisladora es que en Tlaxcala, los índices delictivos “también han subido”, pues refirió que “recientemente, el gobernador del estado reconoció que la entidad padece inseguridad, debido a la ubicación estado con entidades federativas con índices superiores al de Tlaxcala, tales como Hidalgo, Estado de México, Puebla y Veracruz”

De paso, citó lo expresado por el mandatario: “El hecho de que tengamos números a la baja en comparación con otros estados no significa que no tengamos problemas, no queremos que en lo nacional se nos entienda como un estado que no tiene dificultades en materia de seguridad”.

Abundó que el pasado 10 de septiembre, la Conferencia Patronal de la República (Coparmex) aseguró que la inseguridad que se vive en Tlaxcala “ya no es atípica”, principalmente por el índice de robo a transporte de carga y los homicidios dolosos.

Además, apuntó que “en opinión de esta Conferencia, la impunidad en la entidad alcanza el 87 por ciento, debido a que es el mismo porcentaje de cifra negra de delitos que no se denuncian por diversos factores, entre ellos la desconfianza en la autoridad”.

Por ello, consideró necesario incluir a la Guardia Nacional en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala con la finalidad de otorgarle el reconocimiento y el respaldo debido, pues “será la encargada de combatir uno de los flagelos más delicados a nivel nacional y estatal… ya que Tlaxcala se encuentra entre las 45 ciudades del país donde la entrada de esta instancia federal se consideró prioritaria, de acuerdo a la lista dada a conocer por el secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo”.

Aunado a ello, la petista pidió adicionar la Constitución local para establecer garantizar la seguridad pública es un deber del Estado; para ello constará con una corporación de policía que estará al mando del Poder Ejecutivo y de los presidentes municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias. Esta policía, prestará auxilio a las autoridades, para el debido cumplimiento de sus atribuciones y se regirá por los principios de legalidad, eficacia, profesionalismo y honradez, transparencia y rendición de cuentas, en las materias que no sean reservadas para el ejercicio de su función.