Garantizado el pago de aguinaldo y salarios de trabajadores del Congreso: Morales

Tras descartar cualquier posibilidad de que el Poder Legislativo solicite una ampliación presupuestal o recursos con cargo al presupuesto del próximo año, el presidente del Comité de Administración del Congreso local, Vicente Morales Pérez aseguró que el pago de prestaciones propias de fin de año ya está garantizado para todos los trabajadores del Congreso local.

En entrevista, el diputado integrante de la bancada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sostuvo que esta semana cubrirán el pago de la retribución salarial que les corresponde a los trabajadores, tanto de los sindicatos de burócratas, 7 de mayo y 2 de octubre, así como de aquellos servidores públicos contratados por honorarios o de confianza.

Aunado a ello, Vicente Morales aseguró que el Poder Legislativo también cubrirá el pago del aguinaldo correspondiente a cada uno de los trabajadores, pues gracias a las economías y ajustes en las partidas presupuestales, lograron asegurar los recursos correspondientes a dichos pagos.

“Sin problema ya está garantizado el pago para los trabajadores, tanto de base como de confianza como para todos quienes laboran el Congreso del estado está garantizado el pago; sin duda alguna han sido momentos complicados en esta parte final de este ejercicio fiscal, porque cuando llegamos encontramos pasivos, así como varios pendientes; sin embargo se ha ido avanzando en el pago de éstos, y afortunadamente con la suma de todos los diputados no se ha puesto en riesgo el funcionamiento tanto de las actividades legislativas como el propio funcionamiento del Poder Legislativo”, explicó el congresista.

En el caso de los 25 integrantes del pleno de la LXIV Legislatura local, Morales Pérez refirió que no tendrán algún pago especial o bono equivalente a la prestación de aguinaldo, de ahí que solo recibirán en este mes, el monto correspondiente a sus dos quincenas laborales y a los demás conceptos establecidos al inicio de su mandato constitucional.

“Los diputados no estarían recibiendo su aguinaldo, ellos tendrán el pago de primera y segunda quincena del mes de diciembre, las cuales también están garantizada, pero realmente aguinaldo como tal no hay, porque no está contemplado un pago de este tipo para ellos, solo es el pago de sus conceptos normales a los que tenemos derecho”, puntualizó.