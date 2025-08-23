Garantiza SIA transparencia en entrega de apoyos a productores tlaxcaltecas

El secretario de Impulso Agropecuario, Rafael de la Peña Bernal, reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de apoyar a productores tlaxcaltecas que presenten su documentación en tiempo y forma y cumplan con las reglas de operación de los programas que ejecuta la dependencia, al tiempo de rechazar los señalamientos difundidos en redes sociales que lo acusan de condicionar los apoyos o imponer proveedores.

Señaló que algunas quejas provienen de personas que acusan que la SIA no quiere apoyarlas. Sin embargo, aclaró que lo que se busca es congruencia en el uso de los recursos públicos y actuar con transparencia para lograr que los beneficios lleguen a las personas que realmente lo necesitan.

“Si me traen una cotización de 150 mil pesos, cuando las empresas que trabajan con el gobierno ofrecen mejores condiciones, yo tengo que cuidar el tope en los apoyos que establecen los programas. Nosotros les presentamos propuestas para que puedan recibir hasta el 50 por ciento de subsidio y así garantizar que el beneficio sea real”, aseguró.

El titular de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA) enfatizó que los productores son libres de elegir a las empresas que contratan, siempre y cuando no se rebase los límites marcados por los programas.

“Vamos a apoyar a todos mientras la información sea correcta. Yo no puedo ignorar las reglas de operación y quienes cumplan cabalmente con ellas, por supuesto que los apoyaremos”, sostuvo.

Asimismo, explicó que se han detectado casos en que los solicitantes no tienen aún la propiedad a su nombre o intentan registrar apoyos fuera de su municipio. “Nosotros los orientamos para que regularicen su documentación ante el Registro Agrario Nacional y puedan acceder a los beneficios”, indicó.