Garantiza policía municipal seguridad de vecinos y conductores ante incidente vial con pipa de gas

Elementos de la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad del municipio de Tlaxcala atendieron de manera inmediata un incidente de tránsito que involucró un vehículo particular y una pipa de gas, sin que se registraran personas lesionadas.

- Anuncio -

La rápida intervención de los oficiales permitió controlar la situación y evitar posibles riesgos para la población de la calle Mextli, en la comunidad de Santa María Acuitlapilco, así como para los conductores de ambas unidades.

Ahí los elementos municipales coordinaron el tránsito y aseguraron el área mientras arribaban los cuerpos de emergencia, preparados para actuar en caso de algún incidente mayor.

De esta forma, la policía municipal reforzó las medidas preventivas, lo que garantizó la seguridad, a fin de evitar complicaciones adicionales que pudieran derivar del contacto con la unidad de gas.