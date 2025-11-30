Domingo, noviembre 30, 2025
Garantiza Congreso no aprobar reformas que vulneren derechos de los tlaxcaltecas: González

Juan Luis Cruz Pérez

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso local, Jaciel González Herrera, aseguró que la LXV Legislatura no concretará ninguna reforma legal o constitucional que atente contra los derechos, libertades e intereses de los tlaxcaltecas.

En entrevista, el legislador señaló que, si bien en días recientes comenzaron los foros impulsados por el diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz para discutir la posibilidad de regular la gestación subrogada en Tlaxcala, hasta el momento no existe ninguna iniciativa formal ingresada a la Comisión que él preside.

“No se tiene, al menos en la Comisión, ningún documento, ningún turno. Yo tengo la responsabilidad de identificar los expedientes que ingresan y sobre este tema no se tiene algún documento”, puntualizó.

González Herrera recordó que toda actividad parlamentaria se rige por el respeto entre comisiones y la división de atribuciones; sin embargo, dejó claro que cualquier propuesta deberá pasar por un análisis jurídico profundo, con participación plural y criterios de protección a los derechos humanos.

“Estamos para tomar las mejores decisiones. Está garantizado que todo trabajo legislativo tenga un impacto positivo en la sociedad de Tlaxcala. No se va a permitir que se afecten derechos humanos ni los intereses del pueblo de Tlaxcala”, afirmó.

Tras el primer Foro de Consulta Pública celebrado en el Congreso local, en el cual especialistas coincidieron en que una eventual regulación debe considerar aspectos éticos, filosóficos, morales y religiosos debido a su complejidad social y legal, el propio impulso, Héctor Ortiz Ortiz reconoció que no existen las condiciones para continuar con el proceso legislativo para regular la gestación subrogada en Tlaxcala.

Lo anterior porque organizaciones feministas y civiles emitieron un pronunciamiento para rechazar la intención de regular lo que denominaron “alquiler de vientres”, al considerar que legitimaría la explotación reproductiva y una posible forma de trata de personas.

Ante la sensibilidad del asunto, Jaciel González reiteró que la labor del Congreso será proteger los derechos fundamentales y garantizar que toda decisión legislativa se tome con responsabilidad y sin presiones externas.

“Las y los diputados estamos para cuidar a Tlaxcala. Ese es nuestro deber y así lo vamos a cumplir, por lo que se ha venido comentando es que está garantizado que todo trabajo legislativo tenga un impacto positivo en la sociedad de Tlaxcala, no se va a permitir que pudiese tener alguna afectación a los derechos humanos, a los intereses de los propios pueblos de Tlaxcala, eso está garantizado”, reiteró.

