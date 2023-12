Garantía de candidaturas LGBT+ todavía está “en veremos”, pero las acciones afirmativas del ITE son un avance: Sosa

Daniel Sosa Rugerio, comisionado representante de diversidad sexual en el Comité Estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), consideró un avance importante y un paso más en la lucha por los derechos, la emisión de acciones afirmativas para garantizar la participación de esta comunidad en las próximas elecciones locales, aunque consideró que todavía está “en veremos”.

Según estas medidas especiales, integrantes de la población Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, No Binaria, Queer, Asexual y más (Lgbtttiqa+), podrán ser postulados con una fórmula a la diputación de mayoría relativa y con otra en la plurinominal, y en al menos dos municipios para cargos de ayuntamiento.

Al respecto, como precursor del impulso de acciones afirmativas para el proceso electoral 2020-2021, Sosa Rugerio recordó que el ITE no tenía este tipo de lineamientos, por lo que se recurrió al litigio y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó implementarlas; “ahora -realzó- genera mucha satisfacción que en esta ocasión la historia se cuente de una manera diferente”.

Dijo que el ITE ha mostrado un interés genuino y sin necesidad de que sea promovido un Juicio de Protección de Derechos Políticos Electorales (JDC) para solicitar la emisión de esas acciones.

Pero puntualizó que en este momento es complejo saber si estas medidas serán suficientes para garantizar la participación de esta comunidad en el proceso comicial, por lo que está “en veremos” y los resultados se reflejarán en la práctica.

Resaltó que a esta población no solamente le basta realizar activismo en el ámbito estatal o en el nacional, sino también ocupar lugares de decisiones para alcanzar de mejor manera y plenitud el reconocimiento de sus derechos como un segmento vulnerable.

Añadió que los personajes que llegan a ocupar los diferentes cargos de elección “no siempre tienen el pulso de las necesidades de esta comunidad”, y -abundó- aunque a veces hay intrigantes de la diversidad sexual que arriban a estos lugares pero lo hacen desde el anonimato, “dentro del clóset, por miedo a represalias, a burla, a agresiones”, las cuales se convierten en trabas.

En este sentido y de manera personal, acentuó que le preocupa que las agresiones alcancen a miembros de su familia, ya que el rechazo a este sector “así funciona en Tlaxcala”, por lo que el anonimato es un mecanismo de defensa para quienes se dedican a la política.

“En mi caso, lucho a diario contra el miedo que vivo, pero también es importante salir a la luz pública para tener estos avances para todas, todos y todes, de lo contrario no vamos a poder”, expresó.

Reconoció que algunos partidos no abren espacios a esta comunidad por no exponerse a señalamientos y a estigmas de una sociedad machista y misógina, lo cual no debería existir.

En su opinión, también es complicado saber si un organismo político simulará en la postulación de candidaturas Lgbtttiqa+, porque para el proceso electoral local 2023-2024 solo bastará con la autoadscripción simple; aunque, en el caso de personas trans pueden mostrar su identidad de género mediante el registro civil realizado para su cambio; sin embargo, para las de orientación sexual es muy difícil comprobar.

Por ello, para evitar usurpaciones sugirió que sea presentada una carta protesta de decir verdad ante la autoridad, para que en caso de mentir se aplique una sanción legal. No obstante -acentuó-, a nivel nacional se ha establecido que para candidaturas de esta población los datos personales serán públicos.

Recordó que el pasado mes “se perdió al magistrade Ociel Baena, referente importante en los litigios estratégicos relativos a los derechos de esta población, por lo que una de sus mejores enseñanzas es seguir en esta lucha a paso firme, sin temor a amenazas que se puedan recibir”.



Por esta razón, la idea es que las personas de esta comunidad lleguen a cargos de elección popular para que puedan trabajar a favor “y a quienes podamos acercarnos para exigir resultados”.