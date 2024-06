Gana Tlaxcala su tercera medalla de plata en ciclismo

El ciclista Miguel Ángel Leal Vargas le dio a Tlaxcala la tercera medalla de plata en la disciplina de Ciclismo, modalidad de montaña, luego de su veloz participación en los Nacionales Conade 2024, que tienen por sede el estado de Jalisco, en donde el tlaxcalteca dejó una excelente representación de la entidad.

De la misma forma Leal Vargas reconoció el apoyo del gobierno del estado, no sólo por el traslado a la sede de esta edición de la justa nacional deportiva, sino por su bicicleta, que es instrumento indispensable para su desarrollo y formación deportiva.

En la pista conocida como “Villa Felicidad”, del municipio de Tala, Jalisco, consiguió el segundo lugar, luego de enfrentarse a un camino de terracería lleno de obstáculos durante el trayecto, desde subidas y bajadas y hasta una caída en su recorrido.

Su pedaleo hacia la meta no fue lo más fácil; no obstante, su fuerza de voluntad lo llevó a abatir cualquier riesgo ante sus contrincantes de otros estados, lo que finalmente, lo llevó a compartir el pódium con sus similares de Oaxaca, con el tercer lugar y Estado de México, en primero.

Al respecto, el ciclista comentó: “quiero agradecer al Gobierno del Estado, por el apoyo con la bicicleta. Para mi es algo muy importante; tuve una caída, pero logré levantarme. Me sentí un poco frustrado, pero me recuperé y eso me hace sentir contento, porque ya logré una medalla”.

Agregó que aún falta esfuerzo que brindar a favor de la entidad, ya que su participación continuará en la modalidad de ciclismo de ruta, en donde dijo, “todavía hay mucho que dar”.

Con esta medalla de plata, ya se suman al medallero general, 11 preseas: una de oro, cinco de plata y cinco de bronce.

La participación de la delegación tlaxcalteca continúa en las disciplinas de Frontón y Gimnasia de trampolín, en donde los atletas entraron en acción este viernes.