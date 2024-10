Gana oro colombiana Sara López en arco compuesto femenil

De manos de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, Sara López de Colombia recibió el trofeo como la mejor arquera del mundo, al conquistar el primer lugar en la categoría de arco compuesto femenil durante la Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco Tlaxcala 2024, World Archery México (Wamex).

El segundo lugar en la misma categoría fue para Meeri-Marita Pass de Estonia, ranqueda como la onceava mejor del mundo.

Mientras, la mexicana Dafne Quintero obtuvo el tercer lugar, al competir con su compatriota Andrea Becerra.

Tras la premiación, en entrevista, la arquera colombiana reconoció que fue una competencia muy reñida, “una final dura. Todas las que están acá merecen estar acá. Nunca me había enfrentado a Meeri-Marita Pass de Estonia, fue un buen match y desde el primer día el anime era su primera final, estaba un poco nerviosa”.

Se dijo alegre de que otra latinoamericana como Dafne Quintero haya logrado el tercer lugar. “Todavía no me lo creo. No sé qué sentí en la última flecha, la disparé inconscientemente hasta que escuché a mi entrenador Jean gritar, supe que había caído en el 10. Estoy muy contenta porque desde la mañana dije, voy a hacerlo por mí, solo por mí, y quiero disparar mis mejores puntajes y sentirme orgullosa de mí, y así me voy”, dijo Sara López.

En el primer día de actividades de la Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco Tlaxcala 2024, los aficionados vitorearon a México durante la participación de cada una de las arqueras de nuestro país, sobre todo cuando hizo su segunda aparición Dafne Quintero de 22 años, ubicada en la séptima posición del ranking mundial en arco compuesto femenino.

La ganadora del primer lugar se hizo acreedora a un premio económico de 30 mil francos suizos, equivalentes a 689 mil 909 pesos mexicanos; el segundo lugar, 15 mil francos suizos (344 mil 954 pesos) y el tercer sitió se llevó una bolsa de 8 mil francos suizos (183 mil 975).

El arco compuesto se caracteriza por contar con una ayuda mecánica de las poleas que empieza muy duro y tiene un descanso, tiran con un gatillo, con nivel y mirada telescópica, a 50 metros de distancia con una diana de 80 centímetros.

Cada arquero cuenta con 20 segundos por disparo una vez que suena el cronómetro.