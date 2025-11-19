Miércoles, noviembre 19, 2025
Gabinete de Seguridad asegura a cinco personas vinculadas al robo de un tractocamión

El Gabinete de Seguridad informó que gracias a la coordinación interinstitucional y al uso de herramientas tecnológicas avanzadas, se aseguró a cinco personas presuntamente involucradas en el robo de un tractocamión, hecho que derivó en el hallazgo de una bodega utilizada para el resguardo de mercancía y más unidades con reporte de robo.

Las acciones iniciaron tras una llamada oportuna al Número de Emergencias 911, mediante el cual una empresa reportó haber perdido contacto con uno de sus operadores en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, y cuyas coordenadas de GPS arrojaron su ubicación en Ixtacuixtla.

De inmediato, el C5i de Tlaxcala activó un operativo tecnológico para rastrear el tractocamión y fue mediante videovigilancia que localizaron un tractocamión con las características reportadas.

Una vez confirmado el punto de ubicación, el Gabinete de Seguridad instruyó la activación del protocolo de búsqueda y localización, notificando a todas las corporaciones de seguridad estatal y municipal. Elementos de la policía municipal de Ixtacuixtla acudieron al sitio en su calidad de primeros respondientes y confirmaron la localización de la unidad al interior de una bodega.

Derivado de la intervención coordinada, se aseguró a cinco personas —una de ellas del sexo femenino— y localizaron dos tractocamiones marca Volvo, tres contenedores y diversos artículos y mercancía, todos con reporte vigente de robo, por lo que el inmueble quedó bajo resguardo para las diligencias correspondientes.

Las personas aseguradas fueron identificadas como Marco Antonio N., de 26 años; Aldo N., de 19 años; Monserrat N., de 21 años; Carlos N., de 23 años; y Víctor Adán N., de 26 años, todos originarios del estado de Puebla. Cada uno fue puesto a disposición de la autoridad competente, la cual continuará con la investigación para determinar su presunta responsabilidad.

Con este resultado, autoridades estatales reiteran que el uso de tecnología de punta, el trabajo coordinado y la atención inmediata a los reportes ciudadanos son elementos fundamentales en la estrategia de seguridad y combate al robo de transporte de carga en Tlaxcala.

