Fustiga Miriam Martínez estrategia de seguridad; pone en marcha programa de entrega de cámaras de videovigilancia

La diputada panista Miriam Martínez Sánchez fustigó las estrategias de prevención y de seguridad implementadas por el gobierno del estado, al considerar que es alto el nivel de delitos como robo de autos, autopartes, a transeúntes y de casa-habitación, por lo que consideró viable redoblar acciones a partir de los ciudadanos.

Este martes, en el apartado de asuntos generales de la sesión ordinaria del Congreso, la panista lamentó que según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el año 2024, en el estado de Tlaxcala se cometieron 3 mil 431 delitos del fuero común, de ese total, 2 mil 682 actos delictivos fueron en contra del patrimonio.

Martínez Sánchez detalló que esas cifras dan cuenta que en la entidad se cometieron mil 754 casos de robo de vehículos y 316 por robo a casa-habitación, 138 por robo a transeúnte y 172 por robo a negocio, lo que demuestra que “es necesario cambiar de estrategia y ayudar a la ciudadanía”.

“Hoy me gustaría estar aquí frente al pueblo de Tlaxcala para presumir que vivimos en el estado más seguro, que vivimos en los mejores tiempos, en donde todos y cada uno de nosotros podemos vivir en paz, porque no tenemos nada que temer ni en nuestras personas, ni en nuestras familias y ni en nuestro patrimonio. Pero, desafortunadamente no es así. Tlaxcala sufre, de condiciones de inseguridad que por muchos aspectos se han agravado”, lamentó.

Ante tal situación, anunció que con recursos propios, ya puso en marcha un programa de entrega alarmas vecinales y cámaras de videovigilancia, a través del cual dotará de herramientas tecnológicas a grupos de ciudadanos, para fortalecer la prevención del delito.

“Desde el Partido Acción Nacional, hemos escuchado las preocupaciones de los ciudadanos. Sabemos que la falta de vigilancia y la falta de una estrategia certera en materia de seguridad pública, han generado un clima de temor y desconfianza. No podemos resignarnos a vivir con miedo, no podemos aceptar que salir a trabajar o dejar nuestras casas sin vigilancia signifique el riesgo de perderlo todo”.

Abundó que a través de este programa entregará equipos de videovigilancia y alarmas a los vecinos organizados que permitirán una reacción inmediata ante cualquier emergencia. “Con estas herramientas, podrán identificar a posibles delincuentes y alertar a las autoridades de manera rápida y efectiva. No solo se trata de equipamiento, se trata de fortalecer la unión ciudadana y la cultura de la prevención.

