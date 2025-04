Funcionarios públicos tlaxcaltecas: entre el marketing del 8M y el pacto patriarcal

La explotación sexual de mujeres en Tlaxcala representa una problemática social y tiene distintas dimensiones políticas, económicas, jurídicas e históricas. Me centraré en la dimensión política, específicamente en el contexto discursivo que nos permite entender las dimensiones sexuales del poder.

Mi objetivo es analizar, a través de una breve selección hemerográfica, los pactos patriarcales y la dominación que subyacen tras los discursos de “igualdad” que marcaron el mes de marzo de 2025 en Tlaxcala; y así, comprender su articulación con un sistema proxeneta.

¿Cómo miramos los pactos patriarcales y las simulaciones?

Tomaré como ejemplo a Alfonso Sánchez García (ASG), presidente municipal de Tlaxcala de Xicohténcatl. Este funcionario ha manifestado su interés en la gubernatura del estado, lo que hace que sus dichos en lo que respecta a las mujeres, no deban ser tomados a ligera.

El 6 de marzo, la Secretaría de las Mujeres del Estado de Tlaxcala, publicó en sus redes sociales, que reubicaron en el mercado de la capital la unidad de atención a mujeres víctimas de violencia en el municipio de Tlaxcala. Al evento asistió ASG y se tomó la foto cortando el listón rosa de inauguración. Pocos días después, un medio publicó una entrevista a ASG referente a la marcha del 8 de marzo, en la que él declara: “La igualdad entre hombres y mujeres, pues de forma natural existe, ¿no?”. Este funcionario, que piensa que la igualdad entre hombres y mujeres se da de forma natural, tenía como primer regidor en el ayuntamiento de la capital tlaxcalteca a Alejandro Alonso N., un hombre que golpeó y privó de la libertad a su esposa Edith N.

Podría pensarse que ASG no tiene nada que ver con las violencias ejercidas por el que fue el primer regidor, pero no es así. Kate Millet nos ha enseñado que lo personal es político y sabemos que la violencia contra las mujeres forma parte de un continuum, por lo que no es un hecho episódico. Los hombres ejercen violencia contra sus esposas porque pueden y porque cuentan con el silencio y la complicidad de sus pares. Esto nos demuestra que los agresores están en el poder político, para ejemplo lo sucedido con Cuauhtémoc Blanco, quien fue apoyado por dos diputados federales de Tlaxcala, Raymundo Vázquez Conchas (Morena) y José Alejandro Aguilar López (PT). El primero, al ser cuestionado por su posición, señaló que las “estamos mal informadas”, pero que tenemos su “respeto” y su “aprobación”.

En otra nota, cuando se le cuestionó a ASG sobre lo que había hecho el regidor, comentó: “No vamos a permitir en el ayuntamiento que ninguna mujer sea agredida o violentada, obviamente tengo madre, tengo hermanas y siempre vamos a estar en favor de las mujeres”.

La desigualdad entre hombres y mujeres es resultado de relaciones de poder, que nada tienen que ver con lo natural. Afirmar que la igualdad se da de forma natural muestra un enorme desconocimiento y es preocupante que lo sostenga alguien que encabeza la administración pública municipal, ya que, pensar que lo político responde a un orden natural, ha sido una de las raíces históricas de la opresión de las mujeres. Asimismo, decir que se “respeta” a las mujeres porque se “tiene madre y hermanas”, solo ejemplifica al patriarcado vestido de “protector” y “proveedor”, que es la misma cara de un patriarcado “golpeador”. De acuerdo con las palabras de ASG, el respeto no es porque seamos humanas, sino en función del parentesco que guardamos con el opresor.

La dominación tiene dos lados, uno busca consenso porque requiere votos; el otro, niega la realidad, encubre agresores y da carpetazos. En este escenario político se da la explotación sexual y se (re)produce un Estado proxeneta y feminicida, más preocupado por las fotos que por la vida de las mujeres. Al paso que vamos, en Tlaxcala pasaremos del “Gracias a dios ya no hay trata” a “Gracias a la igualdad natural entre padrotes y mujeres se acabó la trata”.

*Doctorado CIESAS.