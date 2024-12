Funcionarios, ex diputados y ex alcaldes buscan integrar el PJF, vía Ejecutivo

De funcionarios estatales de primer nivel, de ex alcaldes, ex magistrados, ex jueces, ex legisladores, integrantes y ex miembros de organismos autónomos, así como líderes sindicales, entre otros, se integra la lista de aspirantes tlaxcaltecas a ocupar, a través del voto popular, en comicios a celebrarse el 1 de junio del año 2025, diversos cargos del Poder Judicial Federal (PJF).

Esa lista de los tlaxcaltecas inscritos ante el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo federal, conformada por 18 mil 447 personas del país, la encabeza el actual titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del gobierno estatal (Sesesp), Maximino Hernández Pulido, quien se registró para contender por una de las magistraturas que integrará la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El todavía funcionario estatal se desempeñó como consejero electoral del organismo estatal y le correspondió calificar la elección de gobernador de Héctor Israel Ortiz Ortiz, asimismo, fue director de la policía municipal de Tlaxcala durante la administración de la priista Anabell Ávalos Zempoalteca.

El Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo Federal dio a conocer el listado preliminar de aspirantes registrados, quienes buscan participar en el proceso electoral extraordinario de junio de 2025 para elegir a juezas, jueces, ministras, ministros, magistradas y magistrados.

La jueza del Poder Judicial local y ex presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, María Isabel Pérez González, también se inscribió para el cargo de magistrada del Tribunal Colegiado del 28 Circuito de competencia mixta del Poder Judicial. Ella no fue ratificada en el cargo como magistrada y tiene pendiente un proceso de juicio político instaurado en su contra en el Poder Legislativo local.

A ellos se le suma la actual jueza del Poder Judicial local, ex diputada federal por Morena y ex candidata a la presidencia municipal por el PAN, Claudia Pérez Rodríguez, quien se nominó para el cargo de jueza de Distrito del 28 Circuito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal.

La ex integrante del pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado, Rebeca Xicohténcatl Corona, también se registró al proceso instaurado por el Poder Ejecutivo, ya que contiende por una magistratura del Tribunal Colegiado del 28 Circuito de competencia mixta.

El ex presidente municipal de La Magdalena Tlaltelulco, ex secretario general del PAN y actual empleado morenista, Miguel Ángel Polvo Rea, quien por cierto enfrenta pendientes con la justicia por irregularidades en su administración como alcalde, también se inscribió a dicho proceso, ya que busca convertirse en juez de Distrito del 28 Circuito de competencia mixta.

Otro funcionario estatal que se registró a este proceso es Rodolfo Montealegre Luna, quien aparece en el directorio de servidores públicos como asesor de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, ahora quiere ser juez de Distrito en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal.

El ex presidente municipal de Tlaxcala y actual líder sindical, ya que es el secretario General del sindicato del Cecyte, Zenón Ramos Castillo, se auto postuló para ocupar el cargo de juez de distrito.

Del mismo modo, el ex presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Tlaxcala (IAIP-Tlax), Francisco Javier Mena Corona, se registró como contendiente al cargo de juez de distrito en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales.

El actual Secretario técnico del IAIP-Tlax, Jorge Eduardo Galindo Ramos -quien recientemente participó en los procesos de designación de consejeros y de la presidencia del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones- se inscribió para la elección de juez de distrito del 28 Circuito de competencia mixta.

El jurista Fernando Flores Xelhuantzi, quien actualmente labora en el Tribunal Electoral de Tlaxcala, también participa en este proceso electivo, ya que aspira al cargo de magistrado de la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A esta lista también se coló el nombre de Noé Hernández Rojas, quien desde febrero de este año es titular de la Secretaría Parlamentaria del Congreso del estado de Tlaxcala. Este abogado morelense, con número de cédula profesional 11869022, busca ser magistrado de la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

A esa misma posición se registró el ex consejero electoral local, Toribio Moreno Carpinteyro, quien de esta forma pretende resurgir en el ámbito público.

Ellos, junto a otros más que se registraron ante el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, buscan contender en los comicios a celebrarse el próximo 1 de junio, sin embargo, falta conocer si pasan el primer filtro que realizará esa instancia revisora.

De acuerdo con datos del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, dicho proceso de auscultación presenta un avance del 84 por ciento en la revisión de los requisitos de las 18 mil 447 personas que se inscribieron en la convocatoria para aspirar a una candidatura para la elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras, que se llevará a cabo el 1 de junio de 2025.

Sin embargo, será el próximo el 15 de diciembre cuando el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo publique el listado completo de aquellos postulantes que hayan reunido todos los requisitos de elegibilidad, como acta de nacimiento; credencial para votar; constancia de residencia; título de licenciatura, —que se verifica en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP)—; historiales académicos, currículum y documentos que acrediten su actividad profesional; ensayo; cinco cartas de referencia y una carta firmada bajo protesta de decir verdad de que gozan de una buena reputación, entre otros.

En tanto que, el 31 de enero de 2025 se determinará la idoneidad de las personas postulantes y, a más tardar, el 4 de febrero de 2025, el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo depurará el listado mediante insaculación pública para ajustarlo al número de personas candidatas que postulará el Poder Ejecutivo Federal atendiendo a su especialidad por materia y observando la paridad de género.

Es de recordar que dicho comité está integrado por la magistrada y ex presidenta del Poder Judicial de Tlaxcala, Mary Cruz Cortés Ornelas, Javier Quijano Baz, Vanessa Romero Rocha, Isabel Inés Romero Cruz y el ex ministro y ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea.

Ese Comité de Evaluación es el órgano encargado de llevar a cabo la revisión de los expedientes de las personas aspirantes, evaluar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificar a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.