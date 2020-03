Fuga de sustancia química en empresa en desuso obligó a evacuar a 700 personas en Arcomex

La fuga de una sustancia química (amoniaco con formol) en una planta en desuso contigua a la empresa Arcomex obligó a la evacuación de cerca de 700 personas la mañana de este jueves en la comunidad de Popocatla, municipio de Ixtacuixtla.

Producto de la inhalación de esta sustancia química 32 trabajadores presentaron intoxicación leve y dos más fueron referidos a unidades hospitalarias donde permanecieron bajo observación, mientras que el resto de las personas fueron atendidas en el lugar del incidente, sin presentar complicaciones.

Tras el reporte de esta contingencia, alrededor de las 8 horas, de inmediato se activaron los protocolos de emergencia encabezados por el Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala (Crumt), Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), bomberos, corporaciones policiacas de municipios aledaños y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). La zona fue acordonada por las autoridades.

Afuera de la planta Arcomex se instaló un puesto de control para atender a los trabajadores, la mayoría mujeres, que requirieran valoración médica, mientras que se pidió al personal que no necesitaba atención que se retirara en compañía de sus familiares que para ese momento ya habían llegado hasta este lugar.

Sobre este incidente, el asesor jurídico de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Tlaxcala, Víctor López Hernández informó en entrevista vía telefónica que la empresa Condumex fabrica autopartes, principalmente para Volkswagen y General Motors.

Tras aclarar que Arcomex no maneja productos químicos, refirió que junto hay una fábrica en desuso que se llama Adhesivos Industriales, que era una planta petroquímica y ya no tiene labores normales desde hace siete u ocho años, pero las instalaciones se ocupan como almacén de productos químicos, “sabemos que hay silos, hay tanques y siguen guardando productos químicos que me imagino comercializan”.

La fuga de amoniaco habría sido porque falló una válvula de uno de los contenedores y la dirección está orientada hacia Arcomex, por eso fue que la nube tóxica se metió a la nave principal de la planta, lo cual provocó irritación, ardor y crisis nerviosa en las trabajadoras, por lo que optaron por evacuar las instalaciones sin saber que “la situación estaba peor afuera”.

Ante esta contingencia, los representantes sindicales y los directivos de la empresa tomaron la decisión de que las trabajadoras fueran evacuadas poco a poco para no causar situación de peligro entre ellas. Los cuerpos de emergencia las atendieron y rápido reaccionó la mayoría de ellas, aunque sí hubo algunas que se desmayaron.

La decisión entre sindicato y empresa fue que se dejaran de realizar las labores del primer turno, a excepción de una cuadrilla que se quedó parte del turno, porque la empresa debía entregar 90 juegos de arneses de manera urgente, y conforme lo terminaran los 90 trabajadores se retirarían.

López Hernández apuntó que el segundo turno laboró con normalidad a partir de las 14 horas de este jueves.

Indicó que las autoridades competentes procederán a realizar las investigaciones, pero “todo apunta que fue con la empresa vecina”. En cada turno laboran 500 trabajadores en Arcomex.

A su vez, el titular de la CEPC, José Antonio Ramírez Hernández dijo que fueron más de 700 personas las evacuadas.

Agregó que se activaron todos los protocolos de seguridad, se supervisó la empresa y se presume que la acumulación de gas de la empresa abandonada de al lado fue lo que provocó la contingencia, pero continúa la integración de la investigación.

Agregó que mediante un trabajo coordinado con la representación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se realizará labor de campo en las instalaciones de la empresa química para dar seguimiento a los motivos que provocaron la contingencia.

En tanto, el gobierno estatal informó que de acuerdo con el reporte del Crumt, los trabajadores presentaron crisis nerviosa y dificultad para respirar, por lo que paramédicos de diversas corporaciones les brindaron las primeras atenciones y determinaron el traslado de dos pacientes a unidades médicas de las cuales son derechohabientes, por presentar condiciones como hipertensión o diabetes.

La CEPC activó un protocolo de actuación para agilizar la atención de las personas intoxicadas.

Además, acordonó el área como medida de prevención y en colaboración con otras instancias de seguridad y salud verificó el inmueble para descartar daños adicionales al derrame del líquido.

En tanto, el Cuerpo de Bomberos y elementos de la SSC atendieron la contingencia y apoyaron en la evacuación del personal de la empresa que estaba laborando en el momento del incidente.

Asimismo, iniciaron las acciones de detección de la zona donde se registró el derrame para realizar las maniobras de limpieza.

Por su parte, la empresa Condumex informó que todo el personal que labora en la planta Arcomex se encuentra bien de salud, tras una fuga de material ocurrida una fábrica de químicos contigua a sus instalaciones.

Agregó que la planta de Arcomex está certificada ante la STPS como empresa de autogestión, garantizando que no maneja ningún producto químico en sus procesos de producción.

Detalla que alrededor de las 6:45 horas de este jueves, algunos trabajadores comenzaron a percibir un fuerte olor a algún tipo de producto químico en las instalaciones, por lo que el personal responsable de Seguridad e Higiene inició un proceso de supervisión, detectando que se trataba de vapores que llegaban del exterior de la planta, por lo que se inició el protocolo de evacuación, considerando que fuera de la planta se registraba una mayor concentración de vapores.

Derivado del incidente, algunos empleados presentaron dolor de cabeza, náuseas y crisis nerviosas, por lo que fueron atendidos por los equipos de rescate que acudieron al lugar.

Al confirmarse que los vapores químicos continuaban concentrados al exterior de la planta de Arcomex, se determinó enviar a todos los empleados a sus casas.

Autoridades de Protección Civil, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente han realizado un recorrido por la planta de Arcomex, indicando que es segura para el retorno de los trabajadores.

Por último, Condumex informó que se reserva el derecho de emprender las acciones legales correspondientes en contra de quien resulte responsable por poner en riesgo la salud de sus empleados y de la población en general del municipio.