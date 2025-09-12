Viernes, septiembre 12, 2025
Fuga de gas en ducto de Pemex moviliza a cuerpos de emergencia en Nanacamilpa

José Carlos Avendaño

La mañana de este viernes 12 de septiembre se reportó una fuga de gas en uno de los ductos de Pemex en una zona boscosa de la comunidad de Tepuente, municipio de Nanacamilpa, Tlaxcala, lo que obligó a la movilización de cuerpos de seguridad y emergencia en la zona.

Esta emergencia fue reportada por personal de vigilancia de la paraestatal, que alertó sobre el riesgo que representaba el gas que ya se ha extendido por la zona.

Ante ello, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Guardia Nacional, Seguridad Física de Pemex y la policía municipal de Nanacamilpa se trasladaron al lugar, donde ha sido acordonada la zona por el peligro que implica para la población.

Las autoridades llaman a la población a mantenerse alejada del lugar mientras se realizan las maniobras para sellar el ducto y eliminar el riesgo.

La fuga de gas se registra en la zona boscosa de Nanacamilpa la madrugada de este viernes provocada por una toma clandestina, por lo que cuadrillas de Petróleos Mexicanos, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Bomberos y Protección Civil trabajan para controlar la situación.

Con base en el reporte oficial, no existe riesgo para la población, ya que la vivienda más cercana se encuentra a 600 metros de la toma, aunque la zona permanece acordonada mientras concluyen las maniobras de sellado y revisión del ducto.

