Evacuan a 500 trabajadores de Arcomex en Ixtacuixtla por fuga de amoniaco en empresa aledaña

La fuga de amoniaco en una planta en desuso contigua a la empresa Arcomex obligó la evacuación de cerca de 500 trabajadores la mañana de este jueves en la comunidad de Popocatla, municipio de Ixtacuixtla.

Producto de la inhalación de esta sustancia química alrededor de 30 trabajadoras resultaron desmayadas y decenas con crisis nerviosa.

Tras el reporte de esta contingencia de inmediato se activaron los protocolos de emergencia encabezados por el Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala (CRUMT), bomberos, corporaciones policiacas de municipios aledaños y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). La zona fue acordonada por las autoridades.

Al exterior de la planta de Arcomex se instaló un puesto de control para atender a los trabajadores, la mayoría mujeres, quienes requirieran valoración médica. Asimismo se pidió al personal que no necesitaba atención que se retirara en compañía de sus familiares que para ese momento ya habían llegado hasta este lugar.

Sobre este incidente, el asesor jurídico de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Tlaxcala, Víctor López Hernández informó en entrevista vía telefónica que la empresa Arcomex fabrica autopartes principalmente para Volkswagen y General Motors.

Tras aclarar que Arcomex no maneja productos químicos, refirió que junto hay una fábrica en desuso que se llama Adhesivos Industriales, era una planta petroquímica, ya no tiene labores normales desde hace siete u ocho años, pero las instalaciones se ocupan como almacén de productos químicos, “sabemos que hay silos, hay tanques y siguen guardando productos químicos que me imagino comercializan”.

La fuga de amoniaco presuntamente se debió a un fallo en una válvula de uno de los contenedores y la dirección está orientada hacia Arcomex, por eso fue que la nube tóxica se metió a la nave principal de la planta, lo cual provocó irritación, ardor y crisis nerviosa en las trabajadoras, por lo que optaron por evacuar las instalaciones sin saber que “la situación estaba peor afuera” debido a la fuga.

Ante esta contingencia, los representantes sindicales y los directivos de la empresa tomaron la decisión de que las trabajadoras fueran evacuadas poco a poco para no causar situación de peligro entre ellas. Los cuerpos de emergencia las atendieron y rápido reaccionó la mayoría de ellas, aunque sí hubo algunas que se desmayaron.

La decisión entre sindicato y empresa fue que se dejaran de realizar las labores del primer turno, a excepción de una cuadrilla que se quedó parte del turno, ya que la empresa debe entregar 90 juegos de arneses de manera urgente, y conforme lo terminen, los 90 trabajadores podrán retirarse.

López Hernández, apuntó que el segundo turno laborará con normalidad a partir de las 14 horas, además mencionó que cada jornada laboral la conforman 500 trabajadores

Asimismo, indicó que las autoridades competentes procederán a realizar las investigaciones, pero “todo apunta que fue con la empresa vecina”.