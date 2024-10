Fuerza por México no participará con candidatos en comicios extraordinarios

El Partido Fuerza por México Tlaxcala decidió no participar con candidatos en los comicios extraordinarios que se celebrarán, en su jornada electiva, el próximo 24 de noviembre, informó su presidenta, Reyna Flor Báez Lozano.

En entrevista y a cuatro días de que inicie el periodo de registro de candidatos a presidente municipal de San Lucas Tecopilco y de la comunidad de Capulac, en Tetla de la Solidaridad, la también diputada refirió que dadas las condiciones de esos comicios extraordinarios determinaron no competir y mejor abocarse al fortalecimiento de sus estructuras.

“De manera colegiada determinaos en estos casos que no vamos ahí, no vamos a participar, tenemos ahora muchos pendientes por hacer en el partido, entonces pues en esta ocasión no contenderemos en ninguna de las dos elecciones”, sostuvo la dirigente.