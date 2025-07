Dialogan en Tlaxcala sobre Frida Kahlo a través de la novela Madame Rivera

En el marco del mes dedicado a Frida Kahlo y con motivo del aniversario luctuoso de la artista —fallecida el 13 de julio de 1954—, el Museo de Arte de Tlaxcala (MAT) fue sede de la presentación de la novela Madame Rivera, una fugaz parisina, escrita por Miguel Baylón. El libro reconstruye la breve pero significativa estancia de Frida en París a través de una narrativa que entrelaza hechos históricos con ficción documentada.

Miguel Baylón compartió que su vínculo con Frida no fue planeado, sino que surgió de manera inesperada. “Frida no fue una búsqueda, fue una aparición”, dijo, al recordar el encargo de un productor suizo en 2007 que lo llevó a investigar a la artista mientras vivía en las Islas Canarias. Desde entonces, ha dedicado casi dos décadas a estudiar y reinterpretar su figura.

La conexión entre Frida Kahlo y Tlaxcala se hizo presente en el evento, al recordarse su amistad con el escritor Miguel N. Lira, a quien visitó en esta ciudad. El MAT alberga obra temprana de la artista, además de un retrato que le hizo a Lira.

Madame Rivera toma como punto de partida la estancia de Kahlo en París, pero no se detiene en el mito. “Sí, Frida es apasionante, pero también quería hablar de los personajes que han quedado fuera del foco”, explicó Baylón.

Uno de los hallazgos más relevantes en su investigación fue un documento que desmiente la versión oficial sobre el único cuadro de Frida Kahlo que se encuentra en Francia. “No fue el Louvre quien lo compró, y ni siquiera el cuadro lleva el nombre que hoy conocemos”, reveló.

El autor también abordó su libertad creativa al escribir la novela: “Intenté ponerme en la piel de Frida, hablar desde su primera voz, pero sin perder el rigor histórico. Quería acercar la historia a quienes no suelen leer, engancharlos como si fuera una serie de Netflix”.

Guillermo Kahlo, sobrino de la artista, expresó su entusiasmo por el libro: “Fue una sorpresa… me encantó. Me dio una faceta que no conocía, más allá del mito y del comercio. Frida era una mujer con una fortaleza especial y también con una gran fragilidad”.

El evento también contó con la participación de Ximena Jordán, curadora e investigadora del Museo Frida Kahlo. En su intervención, Jordán subrayó que la discapacidad de Frida es una dimensión poco tratada en la narrativa general: “Cuando la discapacidad no era funcional, Frida la funcionalizó. Es un referente real para quienes viven con alguna discapacidad hoy”.

Sobre la visión que el libro propone, Baylón explicó: “Quería mostrar una Frida viva, contradictoria, capaz de decepcionarse de París, pero también de fortalecerse con esa experiencia”. Añadió que el objetivo era generar una historia accesible sin sacrificar la profundidad emocional o histórica.

Otro de los puntos clave del diálogo fue la figura de Diego Rivera y la transformación de Frida a su regreso de Europa. “Cuando ella decide no seguir siendo mantenida por Diego, eso cambia su historia y la historia del país”, señaló Guillermo Kahlo, en alusión al papel pionero de Frida como mujer independiente en una época sin voto ni derechos reproductivos.

Baylón reiteró que Madame Rivera busca ampliar el campo de lo narrado sobre Frida, no para reemplazar el mito, sino para abrir nuevas preguntas: “Ella no se termina. Es una figura viva, contradictoria, luminosa y oscura a la vez. Esa es la Frida que quise mostrar”.

El evento fue moderado por Abel Benítez, director de La Colmena, y contó con la presencia de Juan Coronel Rivera, Guillermo Kahlo y Ximena Jordán, quienes acompañaron a Miguel Baylón.