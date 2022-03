Fracasó estrategia de seguridad del gobierno estatal en marcha de mujeres, señala Zúñiga

La estrategia de seguridad implementada por el gobierno estatal en la protesta feminista del pasado martes en la capital tlaxcalteca, fue un fracaso por ser tardía, violenta y violatoria, con excesivo uso de la fuerza pública, carente de estrategia y que puso en riesgo a miles de personas, consideró Rosario Texis Zúñiga, directora de la Red de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser-Tlaxcala).

Expuso que esta no era la primera marcha contra la violencia a mujeres que se auguraba pacífica y en la que todas las organizaciones salieran juntas y en el mismo sentido, por lo que para se realizaron reuniones de planeación; sin embargo, la convocatoria fue rebasada en cuanto al número de participantes, “como nunca antes”.

Se acordó iniciar con el bloque de las jóvenes en bicicleta, luego familiares de víctimas, seguidas de las académicas y otras; mujeres con hijas e hijos, personas con discapacidad y de la tercera edad, así como las que asistían por vez primera, y al último todos los colectivos, comentó.

Esa fue la estrategia –dijo- pero la situación se salió de control en algún momento, cuando intervino un grupo de personas autodenominadas ‘bloque negro’, sobre todo las mujeres y hombres encapuchados, pero “no les reconocemos, no sabemos quiénes son o si fueron infiltrados o no… por supuesto, arrebataron la lucha de muchos años del movimiento feminista y se posicionaron en una situación de derribar las vallas y muros de lámina, fue bastante violento”.

Anotó que la Policía Estatal tenía la intención de esperar a los contingentes, pero tardó en reaccionar “y no fue la mejor manera porque también se tornó violenta, no fue la forma de repeler… para muchas personas esos momentos fueron de mucho miedo e incertidumbre, pánico y estrés, se generó un espacio inseguro” para todas.

“Nosotros ya no llegamos hasta el zócalo, nos fuimos hacia el kiosko… nos tocó ayudar a algunos contingentes a salir del área, a los de familiares de las víctimas y de mujeres con hijos e hijas, se les resguardó y buscó una ruta rápida… como convocantes no estuvimos en la pelea pero contribuimos de esta forma; dimos contención a las niñas que entraron en crisis y agua para que se lavaran la cara afectada por los gases lacrimógenos”.

Apuntó que Ddeser tuvo una primera lista de 12 mujeres detenidas, así como de cuatro hombres, “pero más noche confirmaron que se encontraban bien, que las habían acorralado y que poco a poco las sacaron de la zona”.

La activista resaltó que todas las expresiones son válidas, y que todas las formas del feminismo caben, pero reconoció que no se cumplieron los acuerdos en la planeación y coordinación; “como organización –indicó-, si hubiera sabido que ocurriría esto no hubiera sumado, porque siempre habían sido marchas seguras; por lo demás, que se rompa y destruya todo lo que tiene ser”. Afirmó que es necesario realizar una evaluación para reflexionar sobre lo acontecido y para revisar “cómo vamos a caminar de ahora en adelante, porque estuvimos expuestas; también es de mucha comprensión que todas estamos hartas de no tener respuesta frente a todas las violencias, pero ya no pudimos concretar la exigencia ese día”.

En su opinión, no hubo represión a la protesta, de lo contrario no se les hubiera permitido la llegada hasta Palacio; sin embargo, insistió en que la estrategia de seguridad “fracasó, no fue buena y su respuesta fue tardía, fuertemente violenta y violatoria al verse rebasado; expuso a miles de gentes que no estaban en la misma dinámica del ‘grupo negro’”. Lamentó las detenciones arbitrarias y sugirió denunciar las agresiones policiacas.

“Hay que cambiar la visión que tiene el mismo gobierno y muchas personas sobre el interés de murales y monumentos, porque muchas mujeres estamos exigiendo alto a las violencias y las pintas son una forma de visibilizar, todas las expresiones son válidas; no pueden seguir comparando los rayones a una pared con el asesinato de una hija o una madre… se les da más derechos a los muros que a nosotras”.