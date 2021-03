En una foto, Alejandro Ancona muestra realidad de menores indígenas del país

La falta de oportunidades en comunidades indígenas es extrema y ocasiona que sus habitantes emigren a lo largo del territorio nacional en busca de mejores condiciones de vida, sin garantía alguna, carentes de estudio y, en el caso de menores de edad, sin poder ocuparse de manera formal.

Esta realidad fue captada por Alejandro Ancona, fotorreportero de La Jornada de Oriente/Tlaxcala, en una foto que será expuesta a partir de este martes en el Museo de Arte (MAT), como parte del programa “El artista del mes” que impulsa el Instituto Tlaxcalteca de Cultura (ITC) para reconocer y difundir el trabajo de los creadores de la entidad.

La foto titulada “Acrobacias del corazón” es sobre dos menores de edad originarios de Chiapas haciendo maromas sobre un puente peatonal ubicado a la altura del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat) número 01 de la capital tlaxcalteca.

Fue el 29 de enero de este año, recuerda con precisión Alejandro Ancona, que estaba buscando fotos de vida cotidiana, cuando las nubes le llamaron la atención y se dirigió al puente para desde ahí hacer la imagen del cielo.

“Antes de subir observé a unos chicos que hacían acrobacias en el crucero y escuché que hablaban lengua indígena. Subí al puente para tener una mejor perspectiva de las nubes y dos de los menores también subieron para cruzar el otro lado de la carretera Ocotlán y fue en ese momento que ellos, en forma de juego, comenzaron a caminar sobre sus manos, así de manera espontánea y fue cuando hice esa foto”.

Luego, agrega, se acercó a uno de ellos, quien le dijo que eran originarios de San Cristóbal de las Casas, Chiapas y, después, “así como llegaron, se fueron”.

Cuando hizo esta foto, refiere, no pensó utilizarla para cumplir con la invitación que le hicieron en diciembre pasado para ser el artista del mes de abril en el MAT, pero “analizando la situación me pareció la correcta por el contexto que la rodea, por la falta de oportunidades y la actual situación que no sólo pasa en México, la afectación que ha causado la crisis sanitaria. La migración, el trabajo infantil, pero, sobre todo, que la niñez no pierde la felicidad y se divierte”.

“Muchos son los riesgos que atraviesan estos pequeños actores callejeros, realizan cortas actuaciones entre los cambios de luz de los semáforos, sin perder la oportunidad de divertirse buscan un mejor escenario para mostrar sus destrezas, entre ellas, caminar sobre sus manos, pese al riesgo de su actuación en carretera, prefieren cruzar el puente por seguridad, prefieren andar descalzos guardando los zapatos en mochilas junto a las pocas pertenencias que acompañan su viaje”, asienta.

Con amplia trayectoria como fotorreportero, Alejandro Ancona tuvo su primer acercamiento con la fotografía en 1989 y ha trabajado tanto en áreas de comunicación social de diversas dependencias y organismos de Ciudad de México, como medios de comunicación, entre los que se encuentran Agencia Mexicana de Noticias (Notimex), los periódicos “La Crónica”, “El Heraldo de México” y “La Prensa”.

Ha sido galardonado con el Premio Estatal de Periodismo, que convoca la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET), en los años 2011, 2013, 2016 y 2020 en las categorías de “Fotorreportaje” y “Con perspectiva de derechos humanos”, la última ocasión, con el trabajo “Solitario y cansado; así es la jornada de adultos mayores con empleo informal”.