Lunes, agosto 11, 2025
Educación

Foro de Mecatrónica de la UPTx impulsa innovación y liderazgo estudiantil

La Redacción

La Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) fue sede del Foro de Mecatrónica 2025, un espacio académico que reunió a la comunidad estudiantil, cuerpo docente y expertos para intercambiar conocimientos y reflexiones sobre avances tecnológicos, innovación industrial y desarrollo personal.

La rectora de la UPTx. Rosalía Nalleli Pérez Estrada invitó a las y los asistentes a aprovechar cada actividad para fortalecer su perfil profesional, al tiempo que reconoció al equipo docente organizador y al director del programa de Ingeniería Mecatrónica por ofrecer un evento de calidad, alineado con las necesidades del sector productivo.

El programa incluyó conferencias especializadas en seguridad industrial con robots, monitoreo remoto e inteligencia artificial, impresión digital y sistemas de geometría en líneas de ensamble.

De forma complementaria, se incorporó una perspectiva humanista con ponencias como “La fuerza de una creencia y su impacto en tus resultados” y “Actitud: el arte de triunfar”, orientadas a fortalecer las habilidades socioemocionales de los futuros profesionistas.

Además, se llevaron a cabo conversatorios con exalumnas de Ingeniería Mecatrónica, quienes compartieron sus historias de éxito, y alentaron a las y los estudiantes a visualizarse como profesionales competitivos y comprometidos con su entorno.

De esta manera, la UPTx generó un espacio de aprendizaje, análisis y trabajo colaborativo, reafirmando su compromiso con la formación integral de estudiantes que combine excelencia técnica y valores humanos.

