Miércoles, septiembre 24, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Foro Automotriz Tlaxcala, referente nacional en la transición hacia la electromovilidad

La Redacción

Al inaugurar la décimo primera edición del Foro Automotriz Tlaxcala 2025, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros aseguró que el crecimiento económico solo cobra sentido cuando se traduce en bienestar social, y destacó que este encuentro es ya un referente nacional para dialogar sobre el futuro de la industria automotriz y su transición hacia la movilidad eléctrica.

- Anuncio -

“En Tlaxcala estamos demostrando que el desarrollo no solo significa atraer inversiones, sino también respaldar a quienes ya han apostado por nuestro estado. Crecemos fortaleciendo a las grandes empresas, pero también acompañamos con firmeza a nuestras micro, pequeñas y medianas industrias. Esa es la ruta de la prosperidad compartida”, afirmó Cuéllar Cisneros.

Desde el Centro de Convenciones de la capital, la gobernadora recordó que el sector automotriz genera más de 13 mil empleos directos en la entidad, con la presencia de 50 industrias y la confianza de inversionistas de 13 países.

En ese sentido, destacó que el Foro Automotriz 2025 será un punto de encuentro estratégico que reunirá a 29 empresas compradoras, más de 50 expositores de Mipymes y ocho conferencias magistrales con expertos internacionales.

- Advertisement -

Cuéllar Cisneros refrendó su compromiso de consolidar la visión de que el progreso económico debe colocar a las personas en el centro. “Lo hacemos juntos: empresas, academia, trabajadores y sociedad civil. Al sumar esfuerzos, no solo generamos empleos e inversiones, también construimos bienestar y oportunidades para todas las familias”, puntualizó.

En su intervención, el secretario de Desarrollo Económico, Javier Marroquín Calderón presentó el primer automóvil 100 por ciento eléctrico diseñado y fabricado en Tlaxcala, el modelo TT (Totalmente Tlaxcalteca), resultado de dos años de trabajo y con 80 por ciento de componentes mexicanos. Destacó que se trata de un proyecto privado con respaldo del gobierno estatal, que simboliza un paso firme hacia la electromovilidad y un futuro sustentable, al tratarse de un vehículo con cero emisiones contaminantes.

Marroquín subrayó que este avance refleja la capacidad e innovación de las empresas locales y coloca a Tlaxcala en el mapa de la transición energética. Detalló que la producción arrancará con 20 unidades por semana y que el lanzamiento oficial será en diciembre, en un evento que, aseguró, mostrará al país y al mundo el talento y el orgullo de la industria tlaxcalteca.

- Advertisement -

En tanto, Víctor Cota Elorriaga, presidente del Clúster Automotriz Zona Centro, destacó que el sector se mantiene como uno de los pilares más sólidos de la economía nacional, con México posicionado como el cuarto productor de autopartes en el mundo y el primero en América Latina.

“Generamos más de 2 millones de empleos directos con una cadena de proveeduría robusta que se extiende por todo el país. Aquí en Tlaxcala hemos encontrado grandes aliados y es un honor ver la fortaleza, la dirección y el liderazgo de la gobernadora Lorena Cuéllar en este sector”, expresó.

Cota Elorriaga subrayó que, en el caso de Tlaxcala, la industria de autopartes aporta más del 20 por ciento del empleo manufacturero estatal y exportaciones superiores a los 350 millones de dólares anuales.

Añadió que, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico de Tlaxcala, se generó una estrategia integral de atracción de inversiones en la región, que identifica seis líneas prioritarias de acción, como la modernización de parques industriales, la atracción de proveedores de alto valor y la preparación para la revisión del T–MEC en 2026.

El Foro Automotriz Tlaxcala 2025 contempla una agenda de actividades con paneles y conferencias que abordaron los principales retos y oportunidades del sector con la participación de especialistas como Genaro Montes Díaz y Eusebio Hidalgo Flores, así como ponencias sobre Inteligencia Artificial en la industria, a cargo de Victa Wewerinke, y Electromovilidad Viable, presentada por Roberto Samuel Gottfried Blackmore.

También se desarrollaron conferencias sobre: “Las relaciones económicas entre México y Alemania” (Björn Lisker), “La especialización del talento para la revolución industrial” (Ana Lilia Barbosa Villaseñor), “Microgrid y eficiencia energética” (Juan José Rodríguez Lozada), “Manufactura esbelta para la competitividad exportadora” (Dante Cortez) y “Sustentabilidad automotriz y tendencias globales” (Gabriel Padilla Maya).

A la inauguración asistieron la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar; la diputada Maribel León Cruz, presidenta de la mesa directiva del Congreso del estado; el oficial Mayor de Gobierno, Ramiro Vivanco Chedraui; el representante en Tlaxcala y Puebla de la Cámara Mexicana–Alemana en México de Comercio e Industria (Camexa), Dirk Petersen; secretarios de desarrollo económico del país, empresarios, funcionarios y estudiantes de carreras afines a la industria automotriz.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Invierte gobierno estatal 18 mdp en uniformes para educación básica y bachillerato

La Redacción -
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó el arranque oficial del programa de Uniformes Escolares Gratuitos para niñas, niños y jóvenes de Educación Básica y...

Fernando Chico Pardo compra el 25% de Banamex

La Jornada -
Ciudad de México. El empresario mexicano Fernando Chico Pardo compró una cuarta parte de las acciones de Banamex, en una operación que marca el...

Alumnos piden destitución de directora del Tecnológico de Texmelucan

Isaí Pérez Guarneros -
Alrededor de 50 estudiantes del Instituto Tecnológico Nacional de México, campus San Martín Texmelucan, realizaron una manifestación este miércoles frente a las instalaciones para...

Más noticias

Detienen a 38 presuntos miembros de La Luz del Mundo con réplicas de armas

La Jornada -
Durante las acciones realizadas por instituciones federales en contra de grupos del crimen organizado, en el municipio de Vista Hermosa, en Michoacán, detuvieron a...

Petro pide abrir un “proceso penal” contra Trump por bombardeos a lanchas en el Caribe

La Jornada -
Nueva York. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió el martes en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se investigue...
00:01:12

Igual que en territorio mexicano, Salinas Pliego arrastra adeudos fiscales en EU, no paga lo que debe: CSP

La Jornada -
Ciudad de México. La fianza que tuvo que pagar el empresario Ricardo Salinas Pliego, derivada de un juicio que enfrenta en Nueva York, se...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025