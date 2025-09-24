Foro Automotriz Tlaxcala, referente nacional en la transición hacia la electromovilidad

Al inaugurar la décimo primera edición del Foro Automotriz Tlaxcala 2025, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros aseguró que el crecimiento económico solo cobra sentido cuando se traduce en bienestar social, y destacó que este encuentro es ya un referente nacional para dialogar sobre el futuro de la industria automotriz y su transición hacia la movilidad eléctrica.

- Anuncio -

“En Tlaxcala estamos demostrando que el desarrollo no solo significa atraer inversiones, sino también respaldar a quienes ya han apostado por nuestro estado. Crecemos fortaleciendo a las grandes empresas, pero también acompañamos con firmeza a nuestras micro, pequeñas y medianas industrias. Esa es la ruta de la prosperidad compartida”, afirmó Cuéllar Cisneros.

Desde el Centro de Convenciones de la capital, la gobernadora recordó que el sector automotriz genera más de 13 mil empleos directos en la entidad, con la presencia de 50 industrias y la confianza de inversionistas de 13 países.

En ese sentido, destacó que el Foro Automotriz 2025 será un punto de encuentro estratégico que reunirá a 29 empresas compradoras, más de 50 expositores de Mipymes y ocho conferencias magistrales con expertos internacionales.

- Advertisement -

Cuéllar Cisneros refrendó su compromiso de consolidar la visión de que el progreso económico debe colocar a las personas en el centro. “Lo hacemos juntos: empresas, academia, trabajadores y sociedad civil. Al sumar esfuerzos, no solo generamos empleos e inversiones, también construimos bienestar y oportunidades para todas las familias”, puntualizó.

En su intervención, el secretario de Desarrollo Económico, Javier Marroquín Calderón presentó el primer automóvil 100 por ciento eléctrico diseñado y fabricado en Tlaxcala, el modelo TT (Totalmente Tlaxcalteca), resultado de dos años de trabajo y con 80 por ciento de componentes mexicanos. Destacó que se trata de un proyecto privado con respaldo del gobierno estatal, que simboliza un paso firme hacia la electromovilidad y un futuro sustentable, al tratarse de un vehículo con cero emisiones contaminantes.

Marroquín subrayó que este avance refleja la capacidad e innovación de las empresas locales y coloca a Tlaxcala en el mapa de la transición energética. Detalló que la producción arrancará con 20 unidades por semana y que el lanzamiento oficial será en diciembre, en un evento que, aseguró, mostrará al país y al mundo el talento y el orgullo de la industria tlaxcalteca.

- Advertisement -

En tanto, Víctor Cota Elorriaga, presidente del Clúster Automotriz Zona Centro, destacó que el sector se mantiene como uno de los pilares más sólidos de la economía nacional, con México posicionado como el cuarto productor de autopartes en el mundo y el primero en América Latina.

“Generamos más de 2 millones de empleos directos con una cadena de proveeduría robusta que se extiende por todo el país. Aquí en Tlaxcala hemos encontrado grandes aliados y es un honor ver la fortaleza, la dirección y el liderazgo de la gobernadora Lorena Cuéllar en este sector”, expresó.

Cota Elorriaga subrayó que, en el caso de Tlaxcala, la industria de autopartes aporta más del 20 por ciento del empleo manufacturero estatal y exportaciones superiores a los 350 millones de dólares anuales.

Añadió que, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico de Tlaxcala, se generó una estrategia integral de atracción de inversiones en la región, que identifica seis líneas prioritarias de acción, como la modernización de parques industriales, la atracción de proveedores de alto valor y la preparación para la revisión del T–MEC en 2026.

El Foro Automotriz Tlaxcala 2025 contempla una agenda de actividades con paneles y conferencias que abordaron los principales retos y oportunidades del sector con la participación de especialistas como Genaro Montes Díaz y Eusebio Hidalgo Flores, así como ponencias sobre Inteligencia Artificial en la industria, a cargo de Victa Wewerinke, y Electromovilidad Viable, presentada por Roberto Samuel Gottfried Blackmore.

También se desarrollaron conferencias sobre: “Las relaciones económicas entre México y Alemania” (Björn Lisker), “La especialización del talento para la revolución industrial” (Ana Lilia Barbosa Villaseñor), “Microgrid y eficiencia energética” (Juan José Rodríguez Lozada), “Manufactura esbelta para la competitividad exportadora” (Dante Cortez) y “Sustentabilidad automotriz y tendencias globales” (Gabriel Padilla Maya).

A la inauguración asistieron la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar; la diputada Maribel León Cruz, presidenta de la mesa directiva del Congreso del estado; el oficial Mayor de Gobierno, Ramiro Vivanco Chedraui; el representante en Tlaxcala y Puebla de la Cámara Mexicana–Alemana en México de Comercio e Industria (Camexa), Dirk Petersen; secretarios de desarrollo económico del país, empresarios, funcionarios y estudiantes de carreras afines a la industria automotriz.