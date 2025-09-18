Foro Automotriz 2025 podría generar 900 citas de negocios por más de mil 900 mdp, prevé Secretaría de Desarrollo Economico

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) prevé la realización de alrededor de 900 citas de negocio por un monto superior a mil 900 millones de pesos, durante la décima primera edición del Foro Automotriz Tlaxcala 2025, a efectuarse del 24 al 25 de este mes de septiembre.

En el Diálogo Circular con medios de comunicación, Javier Marroquín Calderón, titular de esta dependencia, recalcó que en este espacio se abordará el tema de proveeduría nacional e internacional, para que el consumo local “siga teniendo un gran respaldo, números positivos y que la cadena productiva tenga mucho crecimiento” en esta región.

Recordó los resultados de foros anteriores, pues “año con año vamos rompiendo récord”. Citó que en el de 2022 hubo 437 citas de negocio por poco mas de 400 millones de pesos, y en 2024, más de 800 citas por casi mil 991 millones de pesos y una asistencia de más de tres mil personas.

Afirmó que en la actualidad participan más empresas del bajío y del norte, por lo que el estado se ha posicionado en el país con “grandes resultados” y coordinación con la iniciativa privada, ya que en ediciones pasadas solamente era de corte regional Puebla-Tlaxcala e Hidalgo.

Para esta edición, que se desarrollará en el Centro de Convenciones de Tlaxcala, participarán 29 empresas compradoras que generarán “una derrama importante”, con la finalidad de rebasar la cifra de 2024; así como proveedoras certificadas para armar vehículos.

El secretario expuso que todos los stands han sido vendidos, pues resaltó que este foro es un espacio importante para el intercambio de negocios, para la realización de conferencias magistrales B2B y para la exhibición de autos, entre otras actividades.

Abundó que se tienen como aliados estratégicos al Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) Sur, al Clúster Automotriz Zona Centro (Clauz) y a la Industria Nacional de Autopartes (NA), así como a seis patrocinadores, entre ellos, Providencia, Telmex y Coca-Cola Femsa.

Destacó que el rubro automotriz es el de mayor importancia en el estado, seguido del metalmecánico y del textil, pues más de 50 por ciento de industrias instaladas son de este sector y cerca de 28 son T1, es decir, que entregan la producción de manera inmediata a grandes armadoras ubicadas en la región y en el resto del país; 20 son del T2 y dos son del T3.

Enfatizó que de esta entidad salen piezas para diversas marcas automotrices, como Ford, Honda, Toyota, KIA, Ferrari, Lamborgini, entre otras, ya que “la mano (de obra) tlaxcalteca es única”.