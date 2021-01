Fondos a municipios sin criterios sociales; urge su liberación: munícipes

Mientras el alcalde de El Carmen Tequexquitla, Óscar Vélez Sánchez calificó de inequitativo la distribución de recursos del Fondo de Obras y Acciones para los Municipios del Estado, el edil de Yauhquemehcan, Francisco Villarreal Chairez pidió que el presupuesto se libere en tiempo y forma.

En entrevista por separado, el munícipe priista de Tequexquitla consideró que la asignación de recursos a los municipios obedece a intereses electorales y no al compromiso social.

Por ello, abrió la posibilidad de regresar los 500 mil pesos que le fueron asignados a su municipio porque estos son insuficientes para el proyecto de la unidad deportiva en el barrio de Guadalupe, donde se requieren de al menos tres millones de pesos.

“Sabes que he tenido muchos problemas con los diputados. En 2019 me depositaron un millón 800 mil pesos para obra pública cuando en mi distrito se tenía más de 20 millones para tres municipios y una parte de Huamantla, creo que es inequitativo el tema de la repartición de los fondos y lo reiteró que hay intereses particulares antes que sociales”.

Abundó: “Creo que es inaceptable y el director de obra me dice que es mejor regresar esos 500 mil pesos antes que nos metamos en un problema social; imagínate con 500 mil pesos no hacemos la obra ni con faenas, eso no alcanza para los materiales, creo que es mejor rechazar el dinero que dejar una obra inconclusa”.

En tanto que el alcalde de Yauhquemehcan, Francisco Villarreal Chairez pidió al Ejecutivo estatal que la liberación de recursos se dé conforme a los tiempos establecidos, porque el periodo de las actuales autoridades municipales concluye en el mes de agosto.

“A nosotros nos informaron que se firmaría en enero para concluir la ejecución de obra o acción que se plasmó en lo que se destinó el recurso. Anteriormente se tenía todo el año para ejecutar creo que por eso el gobierno no le daba celeridad, pero ahora creo que le interesa que se concluya en el mes de agosto que es cuando termina la administración y no tengo la menor duda que se entregará el recurso en tiempo y forma porque también se cierra el periodo de gobierno estatal y municipios”.

En su caso, explicó que le fueron asignados “19 millones de pesos que serán destinados a pavimentación de calles, espacios deportivos y redes de drenaje”.

De conformidad con el decreto de presupuesto de este año, la transferencia de los recursos del Fondo de Obras y Acciones para los Municipios del Estado deberá ser “de manera mensual en un periodo de tres meses (primera ministración febrero, segunda ministración marzo, tercera ministración abril). Al mes de abril deberá quedar transferida la totalidad de los recursos”.