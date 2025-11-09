Fondo Moches seguirá enterrado; Zainos; el paquete económico 2026 atenderá necesidades de Tlaxcala

El presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso, Bladimir Zainos Flores aseguró que el llamado “fondo moches” seguirá enterrado y confió en que la iniciativa del paquete económico 2026, que enviará en los próximos días el Ejecutivo estatal, atienda de manera prioritaria las necesidades de seguridad, campo, educación y salud.

En entrevista, el legislador adelantó que el documento podría ser remitido entre el jueves o viernes de esta semana, antes del 15 de noviembre, plazo límite establecido por la ley, pues explicó que ya existe comunicación con la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal para concretar la entrega formal ante el Congreso local.

No es un tema que decida yo, pero estamos en diálogo para que la entrega sea dentro de los días hábiles. Lo importante es que el paquete venga con la responsabilidad que conlleva y que fortalezca los sectores más vulnerables como seguridad, el campo, la educación y, desde luego, la salud”, enfatizó.

Zainos Flores recordó que el año pasado el gobierno estatal enfrentó un ajuste presupuestal por mil millones de pesos menos en salud, debido a que la Federación absorbió el pago de prestaciones en ese rubro, lo que obligó a reorientar recursos originalmente destinados a obra pública.

“No digo que haya sido irresponsabilidad, pero eso debe servir de experiencia para que esta vez se le ponga mayor atención a esos sectores. Esperamos un paquete más responsable y mejor equilibrado”, señaló.

El diputado del Partido Nueva Alianza Tlaxcala informó que, tras la entrega formal del documento, se convocará a los 25 legisladores para su recepción y análisis y, posteriormente, la Comisión de Finanzas distribuirá la información para que los diputados cuenten con tiempo suficiente para estudiar el contenido antes de su discusión en comisiones y en el pleno.

Respecto al calendario legislativo, Zainos Flores recordó que el año anterior el análisis del paquete económico coincidió con la revisión y aprobación de las cuentas públicas, lo que presionó los tiempos del Congreso, pero confió en que para este ejercicio la comisión cuente con mayor margen de maniobra al haberse concluido en tiempo las leyes de ingresos municipales.

“Hoy tenemos tiempo suficiente y no hay excusas. La idea es adelantar el tema y poder votar el paquete económico en los primeros días de diciembre”, afirmó.

Cuestionado sobre la eventual reactivación del llamado “fondo moches”, que era la disposición que existió en otras legislaturas, de una bolsa de recursos, de hasta 500 millones de pesos que los propios diputados disponían para etiquetar a su libre albedrío, Zainos Flores fue tajante al asegurar que “va a seguir enterrado y ahí se quedará enterrado”.

El legislador subrayó que el Congreso del estado busca mantener una dinámica de transparencia y responsabilidad presupuestal, sin permitir prácticas discrecionales en la asignación de recursos públicos.