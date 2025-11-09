Domingo, noviembre 9, 2025
NoticiasPolítica

Fondo Moches seguirá enterrado; Zainos; el paquete económico 2026 atenderá necesidades de Tlaxcala

Fondo Moches seguirá enterrado; Zainos; el paquete económico 2026 atenderá necesidades de Tlaxcala
Juan Luis Cruz Pérez

El presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso, Bladimir Zainos Flores aseguró que el llamado “fondo moches” seguirá enterrado y confió en que la iniciativa del paquete económico 2026, que enviará en los próximos días el Ejecutivo estatal, atienda de manera prioritaria las necesidades de seguridad, campo, educación y salud.

- Anuncio -

En entrevista, el legislador adelantó que el documento podría ser remitido entre el jueves o viernes de esta semana, antes del 15 de noviembre, plazo límite establecido por la ley, pues explicó que ya existe comunicación con la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal para concretar la entrega formal ante el Congreso local.

 No es un tema que decida yo, pero estamos en diálogo para que la entrega sea dentro de los días hábiles. Lo importante es que el paquete venga con la responsabilidad que conlleva y que fortalezca los sectores más vulnerables como seguridad, el campo, la educación y, desde luego, la salud”, enfatizó.

Puedes ver:Paquete económico 2026 debe priorizar salud, educación, seguridad y campo: León

- Advertisement -

Zainos Flores recordó que el año pasado el gobierno estatal enfrentó un ajuste presupuestal por mil millones de pesos menos en salud, debido a que la Federación absorbió el pago de prestaciones en ese rubro, lo que obligó a reorientar recursos originalmente destinados a obra pública.

“No digo que haya sido irresponsabilidad, pero eso debe servir de experiencia para que esta vez se le ponga mayor atención a esos sectores. Esperamos un paquete más responsable y mejor equilibrado”, señaló.

El diputado del Partido Nueva Alianza Tlaxcala informó que, tras la entrega formal del documento, se convocará a los 25 legisladores para su recepción y análisis y, posteriormente, la Comisión de Finanzas distribuirá la información para que los diputados cuenten con tiempo suficiente para estudiar el contenido antes de su discusión en comisiones y en el pleno.

Respecto al calendario legislativo, Zainos Flores recordó que el año anterior el análisis del paquete económico coincidió con la revisión y aprobación de las cuentas públicas, lo que presionó los tiempos del Congreso, pero confió en que para este ejercicio la comisión cuente con mayor margen de maniobra al haberse concluido en tiempo las leyes de ingresos municipales.

“Hoy tenemos tiempo suficiente y no hay excusas. La idea es adelantar el tema y poder votar el paquete económico en los primeros días de diciembre”, afirmó.

- Advertisement -

Cuestionado sobre la eventual reactivación del llamado “fondo moches”, que era la disposición que existió en otras legislaturas, de una bolsa de recursos, de hasta 500 millones de pesos que los propios diputados disponían para etiquetar a su libre albedrío, Zainos Flores fue tajante al asegurar que “va a seguir enterrado y ahí se quedará enterrado”.

Tal vez te interese:Congreso no irá a sesiones extraordinarias; desahogarán agenda y pendientes en tiempo y forma: León

El legislador subrayó que el Congreso del estado busca mantener una dinámica de transparencia y responsabilidad presupuestal, sin permitir prácticas discrecionales en la asignación de recursos públicos.

Temas

Más noticias

Nacional

Solicita IET ampliación de un mdp a su presupuesto

Juan Luis Cruz Pérez -
Ante la falta de liquidez y porque ha sido obligado a pagar un laudo laboral, el Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) solicitó al Congreso...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Paquete económico 2026 debe priorizar salud, educación, seguridad y campo: León

Juan Luis Cruz Pérez -
La presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Maribel León Cruz destacó la importancia de que la propuesta de Paquete Económico del Ejecutivo...

Congreso no irá a sesiones extraordinarias; desahogarán agenda y pendientes en tiempo y forma: León

Juan Luis Cruz Pérez -
La presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Maribel León Cruz descartó la celebración de sesiones extraordinarias del pleno de la LXV legislatura...

Aduanas: el viento a favor de la recaudación y el cambio de marcha del presupuesto

Juan Salazar Vázquez
¿Qué pasa cuando el "éxito" recaudatorio de un año no es obra de la institución, sino del viento a favor? El 2025 deja una...

Más noticias

PNUD denuncia contaminación total en Gaza tras devastación

La Jornada -
Jan Yunis. Sin un servicio confiable de recolección de basura y con desechos peligrosos provenientes de sitios bombardeados, los palestinos en la franja de...

Detienen a ex agente del Cisen señalado como segundo tirador en asesinato de Colosio

La Jornada -
Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y quien fuera señalado como el presunto segundo tirador en...

Israel mantiene a presos palestinos en condiciones inhumanas y sin luz solar

La Jornada -
Moscú. Decenas de palestinos de la franja de Gaza están recluidos en Rakefet, una prisión subterránea israelí en la que carecen de luz solar,...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025