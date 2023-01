Fonacot tuvo una recuperación de 93.7% de recursos al cierre de 2022 en Tlaxcala

La representación del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) cerró con 93.7 por ciento de recuperación de capital en 2022, porcentaje que se quedó muy cerca la de meta de 94 puntos porcentuales, informó la directora estatal para Puebla y Tlaxcala, Guadalupe Alejandra Martínez Flores.

“La cartera vencida es baja, nuestra meta de recuperación de recursos fue de 94 por ciento y nos quedamos en 93.7 por ciento, realmente es bastante sana, son muy pagadores en Tlaxcala, realmente no teneos queja con las empresas”, explicó.

La funcionaria federal atribuyó el 6.3 por ciento de mora en el pago de créditos a dos factores: que el trabajador sea separado de su empleo y la empresa no lo notifique a Fonacot, o bien que desaparezca el centro laboral.

“Puede haber situaciones de falta de comunicación cuando la empresa no reporta el pago, pero en general sí hay muy buena comunicación entre el departamento de cobranza y las empresas”, expuso.

Empero, dijo que hay casos en que no se paga la amortización “por las famosas incidencias”, esto es, “las bajas” de trabajadores que no se reportan a Fonacot y por eso es importante que el centro de trabajo sepa que hace un convenio con el instituto y lo único que se pide para no estar cobrando al centro de trabajo, que se considere moroso y se mande al área judicial, que reporte las bajas de los trabajadores. “Así ya no cobro al centro de trabajo y me encargo de localizar al trabajador que fue separado del empleo. Otra razón es que las empresas dejan de existir”.

- Anuncio -

Por otra parte, recordó que Fonacot colocó 202 millones 286 mil pesos en créditos durante 2022, cifra que representó un incremento de 13 por ciento con respecto a los 179 millones que se tenían como meta el año pasado,

El año pasado se otorgaron 10 mil 59 créditos, cantidad que fue 22 por ciento mayor frente a los 8 mil 190 empréstitos de 2021.

- Anuncio. -

“Esto nos dice que al momento de que Fonacot quitó sus candados para que se puedan autorizar créditos a trabajadores eventuales y a quienes tienen una antigüedad de seis meses en su centro laboral, eso nos ayudó a tener esta alza en el número de créditos”, argumentó la funcionaria federal.

A ello agregó que la tasa de interés que cobra Fonacot es muy atractiva, “es bastante accesible y sobre todo porque la institución busca beneficiar a todos los trabajadores”.

- Anuncio.. -

Respecto de las cifras de diciembre, citó que se colocaron 15 millones 611 mil pesos, lo que representó un incremento de 20 por ciento con relación a los 13 millones que se tenían como meta para el último mes del año pasado.